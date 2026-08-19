19 de agosto de 2026 Inicio
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¿Una criatura diabólica la visitaba por las noches? Un espeluznante video captó algo aterrador

Un hombre registró una espeluznante figura en el patio trasero de su casa, que parece visitarlo por las noches. Tanto revuelo generó que millones de usuarios en internet intentaron dar su explicación al respecto. ¿Caso real o una mentira?

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Un video se volvió viral y varios usuarios intentaron analizar si se trata de algo verdadero o no. 

Un video se volvió viral y varios usuarios intentaron analizar si se trata de algo verdadero o no. 

Una figura de aspecto humanoide sale desde la maleza, sube los escalones de una vivienda y desata el pánico absoluto en internet. Un espeluznante video grabado de forma casera volvió a compartirse en redes sociales y fue analizado por la creadora de contenido paranormal María José Arce en sus redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios sobre la naturaleza de esta criatura.

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Aunque el metraje original fue capturado con un iPad en 2017, antes de la irrupción masiva de la inteligencia artificial, el desgarrador testimonio de su protagonista hizo que se volviera a compartir en redes para tratar de explicar su origen.

El protagonista de esta historia es Richard, un hombre que, cansado de ver a esta figura extraña y ante la posibilidad de que nadie le creyera, intentó registrar la presencia de un ser que acecha su patio por tercera vez en la semana.

Imagen compartida en redes sociales.

Imagen compartida en redes sociales.

Ante esto, Richard llama a uno de sus amigos y le explica la situación, en un video tiene capturada a una criatura de aspecto demoníaco, similar a una gárgola o un humano desnutrido, que se desplaza tambaleándose a tan solo 35 pies de distancia.

"Dios, no puedo creer esto. La gente piensa que estoy loco, pero lo tengo en video... Esta cosa está subiendo los escalones en mi patio trasero, Mike. Es como una cosa extraña de aspecto demoníaco, con forma humana, como una gárgola. Está a unos 35 pies de distancia, salió de las hierbas tambaleándose... Solo reza, esto realmente me está asustando", se escucha en la grabación.

La creadora de contenido @Marijoparanormal explicó que esta criatura se trata de The Rake o El Rastrillo, una entidad que al parecer nació del género Creepypasta (leyendas compartidas mediante internet) a principios de los 2000. Se trata de una criatura con el aspecto de un hombre pero desnutrido, con piel de color gris, muy alto pero sin ojos.

Aunque todavía este video sigue circulando en redes, no se obtuvo más información al respecto. Lo que el video puede tratarse de algo falso para alimentar a un mito o una creencia paranormal o sinplemente esta figura dejó de aparecer en el patio trasero de Richard.

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