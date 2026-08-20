En medio de un nuevo escándalo, continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran dos psiquiatras

Los profesionales son José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA) y Enrique Gallego, exjefe del Cuerpo Médico de Morón. En las últimas horas se reveló que analizó, por error, estudios que pertenecían a Don Diego, el padre del exfutbolista.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en su casa de Benavídez.

Este jueves continuarán las audiencias en el juicio por la muerte de Diego Maradona , en medio del escándalo que se desató recientemente, donde la junta médica analizó la historia clínica del papá del astro. En esta oportunidad, dos psiquiatras deberán presentarse ante la Justicia para prestar declaración testimonial .

Juicio por Diego Maradona: un abogado defensor aseguró que la Junta Médica analizó estudios que no eran del 10

Se trata de José Luis Covelli , profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA) y Enrique Gallego, exjefe del Cuerpo Médico de Morón, ambos integraron la junta médica que analizó la historia clínica del exfutbolista y elaboraron conclusiones sobre su estado de salud y las circunstancias que rodearon su muerte.

En las últimas horas, el proceso judicial entró en un momento de incertidumbre ya que los abogados de una de las imputadas, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, compararon estudios médicos de Don Diego Maradona con los de su hijo y constataron que los números de socios eran distintos.

En ese contexto , fuentes del caso señalaron que la situación es “un desastre para San Isidro y la Fiscalía”, lo que renueva cierta disconformidad con el desarrollo del debate. “Seguramente, una vez acreditada la cuestión de Don Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa”, explicaron.

El nefrólogo Hernán Trimarchi, que declaró este martes, fue quien habría examinado estudios de Don Diego realizados entre 2012 y 2015 , año en el que estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos hasta su muerte ocurrida a mediados de junio. Durante ese período , el exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata se encontraba en Dubái y adelantó su vuelta a la Argentina para asistir al cortejo fúnebre de su padre llevado a cabo en el Cementerio de Bella Vista.

El mal momento de los Maradona: internaron a Don Diego

En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años.

Segundo juicio por la muerte de Maradona: quiénes son los imputados

En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, que ya lleva más de 30 audiencias y tiene a siete profesionales de la salud como acusados, se logra determinar las responsabilidades de los profesionales que lo atendieron durante su internación en la casa ubicada en la localidad bonaerense de Benavidez, partido de Tigre.

El caso se encuentra caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, según el Código Penal.

Durante la primera etapa del proceso judicial se llevan adelante con el debate en el que las querellas, los fiscales y las defensas exponen sus puntos de vista sobre el fallecimiento del jugador y el rol de los siete acusados.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico Pedro Di Spagna, los principales imputados, ya declararon ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los Tribunales de San Isidro.