28 de junio de 2026 Inicio
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Ola de calor en Europa: los glaciares suizos se derriten a un ritmo alarmante

Advierten que toda la nieve y el hielo acumulados durante el invierno desaparecerán este lunes, un punto de inflexión que suele registrarse a mediados de agosto.

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Si el calentamiento continúa como en las últimas décadas

"Si el calentamiento continúa como en las últimas décadas, hacia 2100 solo quedarán pequeños restos de hielo", advirtieron.

Toda la nieve y el hielo acumulados por los glaciares suizos durante el invierno desaparecerán por completo de aquí al lunes, según informó la red 'Glacier Monitoring in Switzerland' (GLAMOS). Este fenómeno se adelantó de forma drástica en los Alpes debido a la ola de calor extremo que azota a Europa este mes de junio.

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A partir de ese día, cada jornada adicional de deshielo de aquí a octubre reducirá el tamaño del glaciar. En lo que va de siglo, este punto de inflexión, conocido como 'glacier loss day', solía producirse, de media, a mediados de agosto, lo que marca un deterioro acelerado.

"Estamos viendo una enorme ablación, tasas de fusión de hielo y de nieve en todos los Alpes", declaró el responsable de GLAMOS, Matthias Huss, el viernes. El especialista advirtió que los glaciares del país se encuentran en mal estado y se reducen a un ritmo sin precedentes.

"Estamos con tres meses de adelanto respecto a lo que sería una situación saludable", señaló Huss. El experto explicó que la pérdida de la nieve blanca deja expuesto el hielo gris, el cual absorbe la radiación solar con mayor rapidez, y alertó: "Si el calentamiento continúa como en las últimas décadas, hacia 2100 solo quedarán pequeños restos de hielo".

Alemania registra temperaturas récord y sufre daños materiales

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) confirmó un nuevo récord de temperatura en la estación de Neißemünde-Coschen, en Brandeburgo, donde se registraron 41,7ºC el domingo a las 15.10. Además, la noche del sábado al domingo fue la más cálida desde el inicio de los registros con 29,4ºC en Kubschütz, Sajonia.

Las temperaturas provocaron serios daños en la infraestructura vial, donde el asfalto se levantó en varios tramos de la autopista A2, lo que obligó a las autoridades a realizar cierres al tráfico. Asimismo, en Leipzig el pavimento llegó a fundirse sobre las vías del tranvía urbano.

Ante la situación, la presidenta de Cáritas, Eva Maria Welskop-Deffaa, pidió mantener más iglesias abiertas como refugios para la población y declaró que los templos accesibles "deberían volver a ser más". El servicio meteorológico prevé que las tormentas de la tarde del domingo traigan un descenso térmico para el lunes.

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