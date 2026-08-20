Por el deshielo de un glaciar, encontraron los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos hace 34 años en los Alpes suizos Un excursionista fue quien halló los restos en la zona de Trift, luego de que desaparecieran en la región de Weeissmies, Suiza, en 1992. Por Agregar C5N en









Los alpinisas desaparecieron en 1992. Redes sociales

El deshielo del glaciar en Suiza permitió que, luego de 34 años, se encuentren los cuerpos de dos alpinistas belgas que habían desaparecido en 1992. El hallazgo se produjo el 26 de julio por un excursionista en la zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais.

Los cadáveres corresponden a dos hombres, uno de 39 y otro de 41 años, y fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital del Valais para su identificación. Una comparación directa de perfiles de ADN permitió establecer que se trataba de ellos.

Los alpinistas desaparecieron el 4 de septiembre de 1992. Ese día partieron al refugio de Weissmies con intención de llegar a otro refugio, a 4017 metro de altitud. Pero las condiciones meteorológicas complicaron todo.

Fueron declarados desaparecidos, se desplegaron varios operativos de búsqueda, pero solo lograron encontrar una mochila, sin rastros de ellos.