"Su excelencia, no venga más": el chiste de Nico Keenan a Rob Jetten tras la goleada de Los Leones El jugador de la Selección argentina de hockey sobre césped convirtió uno de los siete goles que sellaron la victoria en el Mundial contra Nueva Zelanda justo cuando su pareja, el primer ministro de Países Bajos, no fue a verlo jugar. Por Agregar C5N en









Nicolás Keenan, jugador de la Selección argentina de hockey.

Los Leones vencieron 7-1 a Nueva Zelanda por el Mundial 2026 con un gol de Nicolás Keenan, el prometido del primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que justo para ese partido no fue a verlo jugar. "¡Que no venga más!", bromeó Keenan tras el encuentro y redobló la apuesta: "Yo se lo digo, su excelencia, no venga más".

Jetten había alentado por su esposo durante la victoria argentina por 3-0 frente a Japón en el debut y también estuvo en la derrota de Los Leones por 3-1 ante Países Bajos. En este último partido vistió una camisa celeste y una bufanda naranja para evitar acusaciones de traición tanto de su pueblo como de su pareja.

Sobre el partido ante Nueva Zelanda, Keenan celebró: "La verdad que estoy muy feliz. Venimos con un objetivo que es estar en lo más arriba y para eso tenemos que pasar de grupo. Llegamos al último partido del grupo teniendo que ganar. Nos soltamos, empezamos a atacar y a tener la bocha, algo que en los últimos partidos nos costó un poquito más".

La relación entre Keenan y Jetten se hizo conocida en 2022 y, a fines de 2025, ambos anunciaron su boda. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, la historia se viralizó.

Hasta cuándo se extenderá el Mundial de Hockey 2026 La Copa del Mundo de la Federación Internacional de Hockey comenzó el 15 de agosto y se extenderá hasta el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica. Participan 32 seleccionados, 16 femeninos y 16 masculinos, con sede compartida.