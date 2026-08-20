20 de agosto de 2026 Inicio
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Ascienden a 314 los muertos por el terremoto en Colombia

Los equipos de emergencia intensifican las labores de rescate para buscar a las 262 personas que aún se encuentran desaparecidas. El sismo dejó un saldo de más de 30.000 viviendas destruidas.

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Ya son más de 300 los muertos que dejó el sismo en Colombia.

Ya son más de 300 los muertos que dejó el sismo en Colombia.

A más de una semana del devastador sismo que sacudió el occidente y centro de Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella actualizó las cifras de la tragedia: el número de muertos ascendió a 314, mientras que los equipos de rescate mantienen la búsqueda de las 262 personas que continúan desaparecidas.

Los alpinisas desaparecieron en 1992.
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El movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar dejó además un saldo de 4.437 heridos y una infraestructura profundamente comprometida en ciudades como Cali, Pereira, Buenaventura, Quibdó y Manizales.

Las autoridades nacionales presentaron el relevamiento oficial de los daños materiales registrados en todo el territorio afectado y enumeraron un total de 30.664 viviendas destruidas por completo y 136.946 con daños de diversa consideración.

Además, 302 edificios colapsaron y otros 5.809 resultaron afectados. En tanto, en el informe también detallaron que 3.470 centros educativos y 352 centros de salud reportaron algún nivel de afectación técnica o estructural.

Al manifestar sus condolencias a los familiares de las víctimas, De la Espriella remarcó la prioridad del operativo oficial: "Los mayores esfuerzos del Gobierno están direccionados a rescatar, ojalá Dios quiera, a estas 262 personas con vida. Nuestros organismos de socorro continúan trabajando en las labores de búsqueda, rescate y atención".

Reducción de gastos y decreto de emergencia económica

Frente a un impacto económico cuya reconstrucción se estima superior a los u$s9.500 millones de dólares, el mandatario confirmó la firma del decreto de emergencia económica tras el Consejo de Ministros.

La herramienta legal busca otorgar flexibilidad y espacio fiscal al Poder Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias en medio de un contexto de finanzas públicas ajustadas. Según detalló el jefe de Estado, el plan financiero contempla la revisión y recortes de gastos en programas heredados de la administración anterior que no sean considerados prioritarios, con el fin de canalizar recursos hacia la contención social y las obras edilicias.

Para mitigar críticas sobre el uso de estas atribuciones extraordinarias, el presidente enfatizó que la medida no constituirá un "cheque en blanco" y garantizó que la totalidad de los fondos obtenidos se fiscalizarán de manera estricta para responder a la catástrofe humanitaria.

Terremoto en Colombia: Argentina envió 32 militares y ayuda humanitaria

Tras el terremoto de magnitud 7,4 en tres ciudades del departamento de Chocó, el Gobierno desplegará en Colombia un contingente de las Fuerzas Armadas integrado por 32 militares junto a recursos del Ejército Argentino. Los dos aviones que transportan a las personas y los recursos despegaron este martes a las 19 y a las 23 desde El Palomar.

La misión contará con capacidades para la captación, potabilización y distribución de agua, apoyo logístico de comunicaciones para los hospitales, un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña y 4.000 soluciones alimenticias para asistir a la población y asegurar el autoabastecimiento del contingente argentino.

Un Hércules C-130 llevará el material necesario para brindar la asistencia solicitada por Colombia, entre ellos una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto del apoyo logístico, mientras que un Embraer RJ-140 transportará a los 32 militares que estarán abocados a la misión.

Durante la fase de planificación, el personal alistado para la misión completó la preparación sanitaria específica requerida para operar en una región tropical, que incluye vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades como la malaria.

Cómo trabajará el contingente argentino en Colombia

El contingente argentino tendrá como centro de operaciones la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, una de las zonas mayormente afectadas por el terremoto. Se trata de un entorno operativo especialmente complejo por su aislamiento geográfico, la densidad de la selva, las precipitaciones intensas y las limitaciones de la infraestructura vial. La ciudad se encuentra además a orillas del río Atrato, una vía fundamental para acceder a numerosas comunidades de la región.

La operación será coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, y se desarrollará en articulación con las autoridades colombianas, a través de los canales diplomáticos correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Será el único contingente militar argentino desplegado para brindar asistencia humanitaria en Colombia y concentrará las capacidades aportadas por nuestro país para apoyar la respuesta a la emergencia.

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