La hija de Sergio Denis apuntó contra la Justicia por el rechazo de la indemnización por la muerte de su padre

Bárbara Hoffmann cuestionó el fallo que atribuyó el accidente a una conducta de su padre y desligó de responsabilidad a los organizadores.

Bárbara Hoffmann reaccionó con dureza este jueves luego de que la Justicia rechazara la demanda indemnizatoria presentada por la familia de Sergio Denis por la caída que sufrió el cantante en 2019 durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, al considerar que su propia conducta provocó el accidente.

"Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra Justicia", expresó Hoffmann a través de una historia de Instagram, poco después de conocerse la resolución que descartó la responsabilidad de los organizadores del espectáculo y del Estado por el hecho que terminó con la vida de su padre.

Luego, la hija del cantante agradeció el acompañamiento recibido de los medios y explicó que por ahora no brindará declaraciones sobre la resolución judicial: "Agradezco siempre el interés y el apoyo de los medios. No voy a hablar ahora, no puedo contestar tampoco. Sepan entender".

"Cuando pueda lo haré, mientras tanto pido que sepan comprender y apago el teléfono porque es imposible", agregó Hoffmann en la misma publicación, antes de cerrar su mensaje con una última reflexión sobre el proceso y sus consecuencias: "El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve".

Según la sentencia, Sergio Denis cayó el 11 de marzo de 2019 mientras retrocedía de espaldas por la pasarela del Teatro Mercedes Sosa, durante su presentación en San Miguel de Tucumán y, tras varios meses de internación, falleció el 15 de mayo de 2020. El tribunal sostuvo que el músico no verificó su línea de marcha y terminó en el foso de orquesta, de unos tres metros de profundidad.

Los jueces consideraron que esa conducta constituyó un "hecho de la víctima" o una "autopuesta en peligro", por lo que entendieron que quedó interrumpido el vínculo causal necesario para atribuir responsabilidad a los organizadores del espectáculo o al Estado.

El reclamo había sido presentado por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, tanto en nombre propio como en carácter de herederos. Además de rechazar la indemnización, el tribunal determinó que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la familia, mientras que los honorarios profesionales serán definidos en una instancia posterior.

Sergio Denis permaneció internado durante meses después del accidente y murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años. La caída ocurrió durante un recital en Tucumán y provocó graves lesiones que marcaron los últimos meses de vida del reconocido cantante.