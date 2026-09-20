Alemania: la extrema derecha logra otro triunfo clave, pero en Berlín se impone la izquierda

La extrema derecha representada por Alternativa para Alemania encabeza el conteo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y la Izquierda con Die Linke lo hace en la capital del país, lo que implica otro golpe para el canciller Merz en las urnas.

El partido de la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) tiene ventaja en las elecciones regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental con el 37,8% de los votos de acuerdo a los sondeos tras los comicios, mientras que el espacio de izquierda Die Linke se impone en Berlín con un 25,8%. Los resultados ratificarían la presión política sobre el canciller Friedrich Merz , considerado como una de las figuras más influyentes en Europa.

Elecciones en Brasil: un informe de inteligencia advierte sobre un riesgo crítico de interferencia de Estados Unidos

Según consignaron los canales públicos ARD y ZDF, el mayor impacto ocurre en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde la AfD cosechaba entre un 37% y un 38% de los sufragiados, por lo que superaba cerca del 36% registrado por el Partido Socialdemócrata (SPD) , aunque todavía los porcentajes deben actualizarse a medida de que avance el recuento de votos.

En tal sentido, los resultados representarían un duro golpe para la Unión Demócrata Cristiana (CDU) encabezada por Merz, la cual rozaría el 5% y quedaría al límite del límite electoral requerida para acceder al Congreso local. El canciller cuestionó el desempeño de su espacio y definió el escrutinio como un "desastre".

Los comicios en Mecklemburgo-Pomerania Occidental marcan un salto de la AfD en comparación con las anteriores elecciones territoriales, ya que en 2021 había obtenido un 16,7%, por lo que las proyecciones iniciales reflejan que la agrupación duplicaría holgadamente aquel desempeño. No obstante, la AfD no tiene garantizada la posibilidad de asumir la conducción del ejecutivo regional.

En tanto, en Berlín, Die Linke figura al frente con cerca del 25,8% de los apoyos y por detrás se encuentra la CDU con un 20%. Por su parte, la AfD ronda el 16%, por lo que mejoraría el 9,1% cosechado en los comicios berlineses de 2023.

Elecciones en Brasil: un informe de inteligencia advierte sobre un riesgo crítico de interferencia de Estados Unidos

La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) elevó a nivel "crítico" el riesgo de presión e interferencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre en Brasil. La advertencia surge de un informe reservado del organismo que señala una intensificación de las acciones de Washington y apunta al secretario de Estado Marco Rubio.

El documento reservado fue distribuido entre altas autoridades del gobierno brasileño, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Ministerio de Justicia. El texto advierte de forma explícita sobre una "tendencia de escalada de presión sobre Brasil" en el tramo final de la campaña electoral.

Según la evaluación de la inteligencia brasileña, la administración de Donald Trump busca reducir la presencia de potencias rivales en América Latina. El objetivo principal radica en limitar la influencia de China y ampliar el acceso de Washington a activos estratégicos, recursos naturales e infraestructura regional.

El reporte posiciona al secretario de Estado estadounidense como la figura clave en la ejecución de esa estrategia. Rubio impulsa una política exterior focalizada en fortalecer gobiernos conservadores alineados con la Casa Blanca y restar espacio a Beijing.