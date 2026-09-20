20 de septiembre de 2026 Inicio
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Alerta en el AMBA por tormentas: cuándo deja de llover y qué temperaturas se esperan

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó a partir de cuándo cesarán las precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que son intensas en algunos puntos.

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El AMBA

El AMBA, bajo alerta por tormentas.

Télam

El último domingo del invierno se encuentra marcado por la inestabilidad en buena parte del país. A pocas horas de la llegada de la primavera, se registraban lluvias en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e incluso inundaciones, además de vientos intensos.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que las precipitaciones en el AMBA se extenderán hasta este domingo a la noche, mientras que el lunes permanecerá nublado pero sin lluvias con descenso marcado de la temperatura, ya que la mínima será de 12° y la máxima de 17°.

El AMBA, bajo alerta por tormentas.

El AMBA, bajo alerta por tormentas.

El cambio será todavía más notorio el martes, cuando las temperaturas podrían bajar hasta los 6° de mínima y alcanzar apenas 15° de máxima. El miércoles, en tanto, comenzará fresco, con una mínima de 9°, aunque el termómetro podría llegar a los 18° durante la tarde. De esta manera, el tiempo se mantendría estable en ambas jornadas, con diferencias entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde.

Hacia el jueves, el pronóstico anticipa una recuperación de las temperaturas, con una mínima de 13°C y una máxima de 24°C, cielo entre parcialmente y algo nublado y sin precipitaciones previstas. Así, el AMBA transitará los primeros días de la primavera con mañanas frescas y tardes cada vez más templadas, aunque el viento y los cambios de temperatura marcarán el comienzo de la semana.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo inestable continuará en las próximas horas, mientras difundió un alerta ante la llegada de ráfagas de viento que podrían complicar la situación. Además, las autoridades provinciales advirtieron que las condiciones atmosféricas posteriores al temporal elevan a nivel extremo el peligro de incendios forestales en todo el territorio cordobés.

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