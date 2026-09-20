Corea del Norte y otro desafío a Japón: lanzó un nuevo misil balístico hacia el mar El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó que el lanzamiento fue a las 18:32, hora local, e impactó cerca de las aguas del Este en las dos Coreas. El sábado había criticado una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica que instaba a Pionyang a la desnuclearización. Por Agregar C5N en









Corea del Norte lanzó un nuevo misil al mar.

Corea del Norte volvió lanzar un nuevo proyectil balístico de corto alcance a las aguas marítimas de Japón y desafió al gigante asiático en medio de una fuerte tensión armamentística. El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó que el lanzamiento fue a las 18:32, hora local. El sábado había criticado una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica que instaba Pionyang a la desnuclearización.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés confirmó que el lanzamiento del misil e indicó que el mismo ya cayó en las aguas marítimas conocidas como mar del Este en las dos Coreas.

Fuentes de la agencia EFE detallan que, según reportes del JCS, el lanzamiento fue realizado desde la zona oriental de Wonsan e a una velocidad de aproximadamente 450 kilómetros.

Pionyang ya había disparado el sábado de la semana pasada múltiples misiles balísticos de corto alcance desde Wonsan hacia el mar de Japón, un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran los ejercicios trilaterales ‘Freedom Edge’.

La escalada armamentística Agosto fue el mes que dio inicio a una serie de lanzamientos que comenzaron a elevar la tensión en la región asiática. El 20 de ese mes, Corea del Norte concretó el disparo de al menos 10 misiles balísticos de corto alcance desde el área de Pyongyang, con una recorrida de 300 kilómetros, según las autoridades militares surcoreanas.