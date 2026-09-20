20 de septiembre de 2026 Inicio
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Paraná: le prohibieron a un DJ tocar en un boliche por no pagar la cuota alimentaria

La Justicia le había dado un plazo para saldar la deuda que mantiene con sus tres hijos, de 12, 6 y 5 años. Como no pagó, un Juzgado ordenó que el hombre no ingrese al boliche.

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El DJ no pudo ingresar al boliche donde estaba contratado para trabajar el fin de semana.

El DJ no pudo ingresar al boliche donde estaba contratado para trabajar el fin de semana.

Un Juzgado de Familia de Paraná prohibió a un disc jockey ingresar a un boliche donde estaba contratado para trabajar el fin de semana por incumplir en forma reiterada el pago de la cuota alimentaria de sus tres hijos. La medida la dictó una jueza entrerriana después de que venciera un plazo de 24 horas que le había dado al músico para cancelar la deuda.

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La resolución llegó luego de varias intimaciones previas y se activó cuando el Juzgado tomó conocimiento, de oficio, del anuncio público del espectáculo en redes sociales. Ante ese aviso, la magistrada dispuso de manera preventiva que el hombre no podía ingresar al local si antes no regularizaba la deuda.

La jueza también advirtió al organizador del evento que podía ser considerado responsable si permitía que el DJ trabajara sin pagar lo adeudado. Para eso citó el artículo 551 del Código Civil y Comercial, que establece: "Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor".

La magistrada ordenó además que, si el hombre no pagaba la deuda antes del evento y de todos modos se presentaba a trabajar, "se dispondría su egreso bajo el auxilio de la fuerza pública, autorizando el allanamiento y el uso de la misma, con la debida moderación". Para garantizar el cumplimiento de la orden, intervino la Oficina de Violencia de Género de la Policía de Entre Ríos, cuyos efectivos custodiaron el acceso al local durante la jornada.

La restricción de ingreso al lugar de trabajo se mantendrá vigente hasta que el DJ regularice por completo la deuda alimentaria que mantiene con sus tres hijos, de 12, 6 y 5 años.

Deudores alimentarios: otros casos similares en el país

En los últimos meses se repitieron en distintas provincias fallos judiciales con medidas poco convencionales contra padres deudores de cuota alimentaria. En Paraná, la jueza María Victoria G. Andrián le prohibió a un músico ingresar como integrante de su banda de rock a bares y locales de la ciudad, entre ellos Bar Limbo, La Vieja Usina, La Casa de la Cultura y la discoteca Monet Club, por acumular una deuda superior a los $700.000. La resolución incluyó además el embargo de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, la retención de la licencia de conducir y su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La justicia de Neuquén dictó una medida excepcional para proteger el interés superior del niño.

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En El Bolsón, Río Negro, un Juzgado de Familia le prohibió a un hombre jugar al fútbol en el club donde estaba afiliado y participar de entrenamientos y partidos, hasta que pague la deuda que mantiene con su hija. La jueza también dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir en los municipios de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo, y libró oficios a Mercado Pago, Ualá y Tarjeta Naranja para detectar fondos y embargarlos. En el fallo, la magistrada remarcó que el incumplimiento reiterado configura una forma de violencia económica contra la madre.

En esa misma localidad rionegrina, otro juzgado ordenó dar de baja las plataformas de streaming a un padre que acumula una deuda de casi $4 millones a favor de sus hijos. La medida alcanzó a servicios como Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Spotify y YouTube, que debieron suspender las cuentas a su nombre y abstenerse de habilitar nuevas contrataciones. El tribunal también dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir y un posible embargo de inmuebles.

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