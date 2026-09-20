Argentina quedó última en un ranking global de adopción de inteligencia artificial

La banca de inversión estadounidense Goldman Sachs analizó 28 economías y ubicó al país en el último lugar debido a una utilización inferior al 10% de este tipo de tecnología. El impacto sobre la cantidad de puestos de trabajo.

El uso de la inteligencia artificial en la industria permitiría la automatización de ciertos procesos.

Argentina quedó última en un ranking que resultó del análisis de la adopción de inteligencia artificial (IA) en 28 economías de todo el mundo , según la banca de inversión con sede en Estados Unidos Goldman Sachs . El país aparece detrás de un nivel de Indonesia y Malasia con una utilización de este tipo de tecnología inferior al 10%.

El informe fue elaborado por los economistas Sarah Dong y Joseph Briggs con información de 11 encuestas internacionales sobre utilización de inteligencia artificial y a partir de un relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los países que encabezan el ranking presentan tasas de adopción cercanas o superiores al 20%. Entre ellos aparecen Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Noruega .

La diferencia entre economías desarrolladas y emergentes es considerable . Entre los países en desarrollo incluidos en la muestra, los niveles se ubican entre aproximadamente el 15% y menos del 10%.

En América Latina, Argentina quedó por detrás de Brasil, México, Chile y Colombia , las otras economías de la región contempladas en el relevamiento.

Cómo impactó la adopción de la inteligencia artificial en el empleo

Desde la segunda mitad de 2022, sectores como tecnología, centros de llamadas, publicidad y publicación de software registraron una desaceleración del empleo y de las vacantes, según el informe de Goldman Sachs.

Los servicios de información y comunicación también aparecen entre los más afectados. En Estados Unidos, la cantidad de puestos de trabajo quedó por debajo de la trayectoria histórica del sector, mientras que en otras economías desarrolladas se mantuvo cerca o incluso por encima de esa tendencia.

Uno de los casos más marcados es el de los call centers. El nivel de empleo se ubicó 39% por debajo de su tendencia previa en Estados Unidos, 33% en Canadá y 27% en Alemania. También se observaron desvíos en actividades como publicación de software, consultoría de gestión y publicidad.

Sin embargo, Goldman Sachs remarcó que el efecto agregado sobre el empleo continúa siendo reducido. El estudio encontró que un aumento del 10% en la exposición de una ocupación a la inteligencia artificial está asociado con una reducción de apenas 0,1% en la variación de la dotación de personal.

Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs.

Asimismo, Jan Hatzius, economista jefe de la entidad, estimó que la inversión actual en IA aporta apenas 0,1% al crecimiento del PBI estadounidense. El impacto podría aumentar en los próximos años si las empresas logran convertir una mayor adopción de estas herramientas en ganancias de productividad.