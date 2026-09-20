Asesinaron a tiros a una candidata en Perú durante un acto de campaña: hay un detenido y 5 heridos Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue atacada mientras recorría un mercado de Caraz. Otras cinco personas resultaron heridas y la Policía detuvo a un hombre señalado como presunto autor. Por Agregar C5N en









Otras cinco personas resultaron heridas y la Policía detuvo a un hombre señalado como presunto autor.

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, fue asesinada a tiros este sábado mientras realizaba una actividad proselitista en un mercado de la ciudad de Caraz, en el norte de Perú. El ataque ocurrió a menos de un mes de las elecciones regionales previstas para el 4 de octubre.

Aponte Polo, de 44 años y conocida como “La China Polo”, recorría la zona junto a integrantes de su espacio político, Socios por Áncash, cuando fue atacada con un arma de fuego. El episodio ocurrió alrededor de las 12:40 y provocó además heridas a otras cinco personas, que fueron trasladadas a centros de salud.

Tras el ataque, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona y detuvieron a un hombre de 30 años, de nacionalidad venezolana, identificado con las iniciales L.I.O.D. Según informó la Policía Nacional del Perú, durante el procedimiento le secuestraron un arma de fuego. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La Fiscalía inició actuaciones para determinar las circunstancias del homicidio y ordenó, entre otras medidas, el levantamiento del cuerpo y la revisión de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del sector. Por el momento, no está establecido el móvil del crimen ni si el detenido actuó por cuenta propia o por encargo.

#LOÚLTIMO #URGENTE | En medio de una actividad política en un mercado en Caraz, la candidata al gobierno regional de Áncash por el movimiento regional Socios por Áncash, Susy Aponte Polo de Tello, mejor conocida como "La China Polo", fue ases1'nada. El atentado dejó a otras… https://t.co/qheWLvlivH pic.twitter.com/ntUkfBHCOg — Roger García (@Aderly) September 19, 2026 Las amenazas que había denunciado Susy Polo La muerte de Aponte Polo generó especial repercusión debido a que la candidata había denunciado públicamente amenazas contra su vida días antes del ataque. A través de sus redes sociales, había asegurado que recibió llamadas provenientes de penales en las que le advertían sobre un supuesto atentado.

Además de su actividad política, Aponte ejercía el periodismo mediante la plataforma digital “China Polo Dominical”, donde difundía investigaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción en organismos públicos de la región. La Defensoría del Pueblo peruana condenó el asesinato y reclamó medidas urgentes de protección para los candidatos que participan del proceso electoral. El organismo también señaló que comerciantes y vecinos de Caraz habían advertido sobre una respuesta policial tardía tras los llamados de auxilio. La investigación deberá establecer ahora quién ejecutó el ataque, cuál fue su motivación y si existe alguna conexión entre el homicidio y las amenazas que la candidata había denunciado previamente.