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Axel fulminó a las nuevas generaciones de artistas: "Creen que son famosos por dos canciones"

En una entrevista el músico apuntó contra los artistas que surgen de las plataformas digitales y los acusó de falta de humildad: “Compongan para siempre, no para lo inmediato”.

“Yo compuse canciones para la eternidad”

“Yo compuse canciones para la eternidad”, expresó Axel.

Axel volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras una entrevista donde cuestionó a las nuevas generaciones de artistas que “salen de las redes y creen que son famosos”, acusándolos de falta de humildad y de componer solo para la inmediatez.

El cantante Axel, denunciado por acoso sexual.
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El cantante defendió su trayectoria musical y aseguró que sus canciones fueron pensadas “para la eternidad”. "Te voy a dejar este facto, como dicen ahora: un montón de chicos nuevos, que no pasan los 26 años, les mando un WhatsApp y me responden al mes, con suerte", relató en el programa de streaming Una cosa de locos.

Y continuó: "Ahí digo, 'loco, aprendé de los grandes'.Ahora salen de las redes y creen que son famosos por dos canciones que sonaron un poquitito y le pedís un saludo, por ahí mi hija es fanática, si me mandan un video, y ni te hablan".

El cantante envió un emotivo mensaje a sus fans después del siniestro fatal.

El cantante envió un emotivo mensaje a sus fans después del siniestro fatal.

Axel fue tajante y liquidó a los músicos jóvenes al asegurar que “la generación de hoy también -no todos- tienen tanta presión y componen para la inmediatez”. Además, contó que le cuestionan cómo sigue girando sin hits recientes y respondió: “Yo compuse canciones para la eternidad”. En ese sentido, les aconsejó: “Compongan para siempre, no para lo inmediato, porque si no mañana no existís más”.

Mientras tanto, el autor de Celebra la vida enfrenta una denuncia millonaria en la Justicia por acoso y reclamo de 44 millones de pesos. Griselda María, asesora en imagen corporativa y personal, lo acusó de "traspasar los límites" y lo hizo saber a través de un fuerte descargo en redes sociales y en los medios. "Yo venía entregando vestuario en 2024, semana a semana, hasta que un día empiezo a reclamar el pago".

Asimismo, la mujer reveló "En la última prueba de vestuario a solas hubo algo que me incomodó y que me hizo salir de esa idealización que yo tenía de tantos años, me sentí muy incómoda, dudé en contarlo, una situación muy incómoda, que traspasó los límites de mi persona y decidí no estar en contacto más con él personalmente".

Qué dijo Axel tras la grave denuncia que recibió de parte de su exvestuarista

Ante la repercusión mediática del reclamo, la periodista Pilar Smith reveló en el ciclo LAM que mantuvo un diálogo directo con el intéréprete para conocer su postura sobre la acusación. Según detalló la comunicadora en la pantalla chica, el artista "está muy triste porque dice que a Griselda la conoce de adolescente", remarcando el extenso vínculo afectivo que mantenía con la denunciante antes de que se desatara el conflicto legal.

Durante el intercambio de mensajes, la panelista profundizó en los detalles del lazo personal que unía al músico con la profesional. En ese sentido, aportó que el cantante "conoció a su marido, iban juntos a sus shows, que vio crecer a su bebé, que después se separó y vivió situaciones muy difíciles, pero él la acompañó en todo momento", buscando dejar en claro el apoyo constante que le brindó frente a sus problemas personales.

Finalmente, el propio músico rompió el silencio para aclarar cómo se desencadenó el desencuentro financiero que derivó en la presentación judicial. "Trabajamos 10 meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa. Yo estaba completamente ajeno a esa discusión", concluyó la figura de la música nacional para desligarse del manejo de los fondos.

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