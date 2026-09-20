20 de septiembre de 2026 Inicio
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Elecciones en Brasil: un informe de inteligencia advierte sobre un riesgo crítico de interferencia de Estados Unidos

El documento señala al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como figura central del despliegue de Washington y alerta sobre la escalada de presiones antes de los comicios.

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Lula Da Silva / Flávio Bolsonaro

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La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) elevó a nivel "crítico" el riesgo de presión e interferencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre en Brasil. La advertencia surge de un informe reservado del organismo que señala una intensificación de las acciones de Washington y apunta al secretario de Estado Marco Rubio.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.
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El documento reservado fue distribuido entre altas autoridades del gobierno brasileño, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Ministerio de Justicia. El texto advierte de forma explícita sobre una "tendencia de escalada de presión sobre Brasil" en el tramo final de la campaña electoral.

Según la evaluación de la inteligencia brasileña, la administración de Donald Trump busca reducir la presencia de potencias rivales en América Latina. El objetivo principal radica en limitar la influencia de China y ampliar el acceso de Washington a activos estratégicos, recursos naturales e infraestructura regional.

El reporte posiciona al secretario de Estado estadounidense como la figura clave en la ejecución de esa estrategia. Rubio impulsa una política exterior focalizada en fortalecer gobiernos conservadores alineados con la Casa Blanca y restar espacio a Beijing.

Las medidas económicas de Washington impactan en la campaña política de Brasil

La agencia vinculó sus alertas con las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra ciudadanos y empresas locales, así como con las medidas comerciales de Trump. Dichas decisiones amenazan con generar repercusiones directas sobre el sistema financiero, las operaciones internacionales y las cadenas productivas de Brasil.

El análisis sostiene que este escenario de injerencia influye sobre el debate político interno en medio de la contienda electoral. Las advertencias de la ABIN suceden a meses de tirantez diplomática, comercial y electoral entre Brasilia y Washington.

El clima de preocupación responde además a los lazos políticos entre dirigentes locales y la administración estadounidense. Flávio Bolsonaro, candidato presidencial y rival de Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una reunión con Trump en Washington durante el mes de mayo.

La primera vuelta electoral se celebrará el 4 de octubre, con una eventual segunda vuelta fijada para el 25 de octubre.

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