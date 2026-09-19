Estados Unidos atacó otra embarcación en el Caribe: murieron cuatro personas La Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur calificó a los fallecidos como "narcoterroristas". Es la segunda ofensiva fatal de las fuerzas estadounidenses en aguas de la región en menos de diez días. Por Agregar C5N en









Un nuevo ataque de EE.UU. en el Caribe dejó cuatro muertos. Redes sociales

Estados Unidos realizó un ataque letal contra otra lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, operativo en el que murieron al menos cuatro personas.

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, ejecutó este sábad el ataque contra una embarcación que, según el comunicado de prensa oficial difundido en X, "operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe".

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026 El operativo del Comando Sur destruyó una lancha rápida presuntamente vinculada al tráfico de drogas, una intervención que se suma al ataque registrado el pasado 10 de septiembre en el océano Atlántico. En esa oportunidad provocó la muerte de otras tres personas, a las que también señaló como narcoterroristas.