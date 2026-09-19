20 de septiembre de 2026 Inicio
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Estados Unidos atacó otra embarcación en el Caribe: murieron cuatro personas

La Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur calificó a los fallecidos como "narcoterroristas". Es la segunda ofensiva fatal de las fuerzas estadounidenses en aguas de la región en menos de diez días.

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Un nuevo ataque de EE.UU. en el Caribe dejó cuatro muertos.

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La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, ejecutó este sábad el ataque contra una embarcación que, según el comunicado de prensa oficial difundido en X, "operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe".

El operativo del Comando Sur destruyó una lancha rápida presuntamente vinculada al tráfico de drogas, una intervención que se suma al ataque registrado el pasado 10 de septiembre en el océano Atlántico. En esa oportunidad provocó la muerte de otras tres personas, a las que también señaló como narcoterroristas.

La campaña militar de Donald Trump en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos lleva a cabo ataques letales y operativos militares destruyendo lanchas rápidas en el mar Caribe y el Pacífico, señalándolas de pertenecer a redes de narcotráfico. En estas operaciones, en las que los tripulantes de las lanchas mueren en el acto y son catalogados por el Gobierno de Donald Trump como "narcoterroristas", forman parte de una ofensiva impulsada por la administración del republicano en la región.

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