Estados Unidos atacó otra embarcación en el Caribe: murieron cuatro personas

Estados Unidos realizó un ataque letal contra otra lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, operativo en el que murieron al menos cuatro personas.
La Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur calificó a los fallecidos como "narcoterroristas". Es la segunda ofensiva fatal de las fuerzas estadounidenses en aguas de la región en menos de diez días.
Estados Unidos realizó un ataque letal contra otra lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, operativo en el que murieron al menos cuatro personas.
La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, ejecutó este sábad el ataque contra una embarcación que, según el comunicado de prensa oficial difundido en X, "operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe".
El operativo del Comando Sur destruyó una lancha rápida presuntamente vinculada al tráfico de drogas, una intervención que se suma al ataque registrado el pasado 10 de septiembre en el océano Atlántico. En esa oportunidad provocó la muerte de otras tres personas, a las que también señaló como narcoterroristas.
El Comando Sur de Estados Unidos lleva a cabo ataques letales y operativos militares destruyendo lanchas rápidas en el mar Caribe y el Pacífico, señalándolas de pertenecer a redes de narcotráfico. En estas operaciones, en las que los tripulantes de las lanchas mueren en el acto y son catalogados por el Gobierno de Donald Trump como "narcoterroristas", forman parte de una ofensiva impulsada por la administración del republicano en la región.