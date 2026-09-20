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El maestro del terror Stephen King recomendó una serie basado en relatos de una conocida escritora argentina

El escritor estadounidense elogió en redes la miniserie basada en relatos de la autora argentina, dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner. Estrena el 24 de septiembre en streaming.

Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 

Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 

La serie Mis muertos tristes, basada en relatos de la autora argentina Mariana Enriquez, se estrena el 24 de septiembre en Netflix y ya cuenta con la recomendación del maestro del terror Stephen King. El escritor estadounidense elogió públicamente el proyecto dirigido por el chileno Pablo Larraín y protagonizado por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez. Con cuatro episodios, la producción llega con el aval de King, quien destacó la idea en sus redes sociales y sumó expectativa al lanzamiento.

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"Idea genial! ¿Y si alguien que podía escuchar (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y se descompusiera? ¿Y después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?", posteó el novelista sobre la trama que ya genera ansiedad en los fanáticos del terror.

La historia que une a Stephen King con Pablo Larraín tiene un aire de complicidad creativa y respeto mutuo. El novelista estadounidense, referente absoluto del terror, y el director chileno, reconocido por su mirada oscura y sofisticada, ya habían compartido vínculos en el pasado.

Hoy esa relación se reaviva con Mis muertos tristes, la miniserie de cuatro episodios que Larraín produjo y dirigió para Netflix a partir de los relatos de Mariana Enriquez. Antes de su estreno global, el 24 de septiembre de 2026, King la recomendó públicamente en redes sociales y se refirió al cineasta como su “viejo amigo”.

A su vez, la escritora argentina nunca ocultó su devoción por Stephen King: lo cita como una influencia central en su obra y lo considera un modelo de cómo el terror puede dialogar con la realidad. En entrevistas, Enriquez ha llegado a decir que le daría el Premio Nobel de Literatura, porque para ella King transformó el género en los años 70 al volverlo realista, capaz de reflejar traumas sociales, desigualdades y miedos cotidianos.

Esa admiración se percibe en su estilo narrativo, donde el horror funciona como espejo de lo urbano y lo marginal, en sintonía con la mirada que el maestro del terror instaló en la literatura contemporánea.

Estreno de Netflix: Mis muertos tristes

La miniserie Mis muertos tristes, dirigida por el chileno Pablo Larraín y basada en relatos de Mariana Enriquez, se estrena el 24 de septiembre de 2026 en Netflix. Con cuatro episodios, la producción combina la mirada cinematográfica del realizador con la narrativa perturbadora de la autora argentina.

El elenco principal reúne a figuras reconocidas como Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner, junto a la joven Carolina Sánchez Álvarez y el actor Carlos Portaluppi. La miniserie de cuatro episodios debutará en Netflix tras su estreno mundial en la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La historia sigue a Ema, una médica jubilada que puede ver a los muertos, y cuya vida se trastoca tras un crimen en el barrio Piedrabuena. El fenómeno sobrenatural que se desata expande su don a todo el vecindario, borrando los límites entre vivos y muertos y convirtiendo la tragedia en un misterio colectivo.

Con este proyecto, Pablo Larraín se une a Mariana Enriquez para trasladar a la pantalla un universo de terror marcado por la memoria, la violencia y los vínculos familiares.

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