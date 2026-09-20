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Dolor en la cultura: falleció el escritor y director Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

El escritor, guionista y director mendocino murió este domingo a los 89 años. Hermano y socio creativo de Favio, aportó relatos y guiones que dieron vida a películas fundamentales del cine nacional como Crónica de un niño solo, El dependiente y Gatica, el Mono. Argentores lo despidió como “una figura imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural argentino”.

Adiós a Jorge Zuhair Jury

Adiós a Jorge Zuhair Jury, guionista y hermano de Leonardo Favio. 

Murió Jorge Zuhair Jury, escritor, guionista y director mendocino, hermano mayor de Leonardo Favio, a los 89 años. La noticia fue confirmada por Argentores y la Asociación Argentina de Actores, que lo despidieron como una "figura imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural argentino”.

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.
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Sus relatos dieron origen a dos obras fundamentales del cine de Favio: El dependiente y El romance de Aniceto y la Francisca. Años después, aquel universo narrativo tendría una nueva expresión cinematográfica en Aniceto”, escribieron desde la institución argentina.

Jury fue coautor de películas emblemáticas del cine argentino como Crónica de un niño solo, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo y Gatica, el Mono, todas dirigidas por Favio. Su aporte narrativo y creativo marcó la filmografía de su hermano y dejó huella en la historia del cine local.

Además de su trabajo como guionista, desarrolló una carrera propia como director con títulos como El fantástico mundo de la María Montiel y El piano mudo. A lo largo de su trayectoria recibió premios Cóndor de Plata y fue reconocido por su aporte a las letras y al cine argentino.

Nacido en Luján de Cuyo en 1937, Zuhair Jury se convirtió en un referente cultural cuya obra trascendió generaciones. A lo largo de su trayectoria fue reconocido y celebrado tanto por el público como por la crítica. Recibió en varias ocasiones el Premio Cóndor de Plata a Mejor Argumento y Guion, además de distinciones internacionales. También fue homenajeado por Argentores, donde defendió con firmeza los derechos y la jerarquía de los creadores audiovisuales.

Su muerte representa una pérdida significativa para la memoria artística del país, al haber conformado junto a su hermano Leonardo Favio una de las duplas creativas más revolucionarias de la cinematografía hispanoamericana. De su pluma nacieron los universos y guiones de obras cumbre que marcaron generaciones y dejaron una huella indeleble en el cine argentino.

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