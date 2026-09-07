Quién es Ulrich Siegmund, el líder de ultraderecha que sacude a Alemania

El candidato de AfD en Sajonia-Anhalt basa su plataforma en el freno a la inmigración, el rechazo a la transición energética y una revisión del sistema educativo para exaltar el orgullo nacional. Arrasó este domingo en las elecciones regionales con el 44%.

Ulrich Siegmund celebró como un “momento histórico” el contundente triunfo de su partido en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, Alemania.

Ulrich Siegmund tiene 35 años y se convirtió en la cara del avance de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt , donde obtuvo al menos el 44% de los votos en las elecciones regionales de este domingo . Su figura combina una imagen joven y una fuerte presencia en redes sociales con un programa de extrema derecha que propone endurecer las políticas migratorias, reformar el sistema educativo y recuperar una idea más nacionalista de Alemania .

El resultado, inédito desde la posguerra, deja muy atrás a la centroderecha de la CDU —que apenas rondaría el 18,5%— y confirma el avance de la ultraderecha en Europa . Aunque aún no está claro si AfD alcanzará la mayoría absoluta para gobernar en solitario, el partido se consolida como fuerza dominante en el este alemán y obliga al resto de formaciones a negociar posibles coaliciones.

Lo que está en juego es la gobernabilidad regional, ya que AfD quedó cerca de la mayoría absoluta, pero necesitaría alianzas para gobernar. El avance de la ultraderecha refleja un cambio profundo en el mapa político alemán, con impacto en debates nacionales sobre inmigración, seguridad y economía. Además, se suma a una tendencia europea de crecimiento de fuerzas extremistas, lo que refuerza la preocupación sobre el futuro de la Unión Europea y la estabilidad democrática en la región.

Nacido en 1990 en Havelberg, en el este de Alemania, Siegmund es graduado en Psicología Económica y Administración de Empresas. Se desempeña en el sector del marketing desde 2014 y ocupa una banca como diputado regional desde 2016, trayectoria que lo llevó a posicionarse como el principal candidato de Alternativa para Alemania (AfD) en el estado de Sajonia-Anhalt .

Gran parte de su salto político responde a una presencia clave en redes sociales : con una comunidad de cientos de miles de seguidores en TikTok, logró conectar con el electorado joven ofreciendo a AfD como contrapartida a la política tradicional. Sus ejes discursivos se sostienen sobre la seguridad, la identidad nacional, las restricciones migratorias y la soberanía del país.

Mano dura con la inmigración

El costado migratorio es la piedra angular de su plataforma. Siegmund aseguró que, de ganar el gobierno de Sajonia-Anhalt, acelerará la expulsión de inmigrantes que residan sin autorización legal. Asimismo, su plan contempla recortar beneficios sociales a refugiados y solicitantes de asilo, además de reestructurar los mecanismos de recepción.

Las medidas también abarcan el ámbito educativo, donde proyecta apartar a los hijos de refugiados del resto del alumnado en ciertos colegios y dar de baja las iniciativas de integración. Desde AfD argumentan que la llegada de inmigrantes satura la infraestructura pública y pone en riesgo el tejido cultural de la región.

Revisión histórica y símbolos patrios

La reivindicación de un mayor "orgullo alemán" articula sus propuestas de reforma educativa. La intención del espacio es modificar los contenidos escolares para destacar pasajes positivos de la historia del país. En ese marco, el legislador provocó controversia al cuestionar el peso del nazismo en la currícula académica: “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia. No tenemos ninguna culpa de ella”, manifestó durante un cruce televisivo relevado por la prensa local.

El candidato de AfD en Sajonia-Anhalt basa su plataforma en el freno a la inmigración, el rechazo a la transición energética y una revisión del sistema educativo para exaltar el orgullo nacional.

El programa partidario plantea la presencia diaria del pabellón nacional en los establecimientos educativos y el canto del himno durante los actos oficiales. En paralelo, busca prohibir símbolos vinculados al colectivo LGTBIQ+ y condicionar expresiones religiosas del islam en la vía pública.

Enfoque tradicional y recorte a la diversidad

En materia social, Siegmund respalda un esquema de familia tradicional de padre, madre e hijos como eje de la política pública, impulsando ayudas económicas para aumentar los nacimientos entre la población nacional.

En la misma línea, el partido rechaza el abordaje inclusivo en diversidad sexual, exige restringir tratamientos de afirmación de género en menores de edad y pretende quitar la financiación estatal a entidades defensoras de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+.

Freno a la transición energética

El referente derechista promueve un quiebre en las metas ambientales vigentes en el país. AfD se opone a la agenda contra el cambio climático, proponiendo la quita de incentivos a las energías renovables, el congelamiento de proyectos solares y eólicos, y el retorno a la quema de carbón.

Aunque AfD quedó muy cerca de la mayoría absoluta, necesitaría apoyos para controlar el Parlamento regional.

El fundamento del partido es de índole económico: sostienen que las normas ecologistas encarecieron las tarifas y restaron competitividad a la industria. Su planteo pasa por flexibilizar regulaciones para abaratar el costo de la energía en hogares y empresas.

Vínculos con Moscú y postura ante Ucrania

A diferencia del arco político tradicional, Siegmund aboga por reestablecer relaciones con Rusia y cuestiona el auxilio enviado por Berlín a Kiev. El programa de AfD para Sajonia-Anhalt contempla, además, revisar el esquema de protección que ampara a los refugiados ucranianos.

Las simpatías de ciertos sectores de AfD con el Kremlin mantienen en alerta al gobierno federal por sus derivaciones en la seguridad interna, en tanto los estados federados integran espacios clave de coordinación a nivel nacional.

Elecciones en Alemania: “Hemos hecho historia”

Siegmund celebró como un “momento histórico” el contundente triunfo de su partido en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. “Aquí escribiremos historia”, había anticipado durante la campaña, y tras conocerse los resultados insistió en que la formación está cada vez más cerca de convertirse en una fuerza con capacidad real de gobierno.

El resultado supone un duro golpe para la centroderecha de la CDU del canciller Friedrich Merz, que cayó al 18,5% y deberá definir cómo responder al avance de su principal rival por la derecha. Aunque AfD quedó muy cerca de la mayoría absoluta, necesitaría apoyos para controlar el Parlamento regional. La incógnita es si logrará formar gobierno en un escenario marcado por el rechazo de las demás fuerzas a cualquier alianza con la ultraderecha.

La elección, con una participación superior al 65%, refuerza la tensión sobre el llamado “cordón sanitario” que los partidos tradicionales mantienen para impedir que AfD llegue al poder. Los dirigentes nacionales Alice Weidel y Tino Chrupalla defendieron la posibilidad de gobernar y pusieron la inmigración como eje central de su campaña, al advertir que una mayoría absoluta sería “casi la única oportunidad de cambiar de rumbo” en Alemania.