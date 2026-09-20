Cuál es el comentario que le hizo una conductora a Nahuel Pennisi y que se volvió viral La conductora de Se siente Argentina tuvo un inesperado blooper durante su programa que involucró al cantante. Agregar C5N en









Así fue el comentario viral de una conductora de TV a Nahuel Pennisi.

Coky Ramírez protagonizó un inesperado momento junto a Nahuel Pennisi durante un programa de la TV Pública.

La situación ocurrió mientras la conductora conversaba con el músico y Bruno Arias.

El fragmento se difundió en redes y generó opiniones muy distintas entre los usuarios.

Algunos defendieron la actitud de la conductora, mientras otros cuestionaron lo sucedido. Un comentario de Coky Ramírez durante un programa de la TV Pública terminó en un momento inesperado junto a Nahuel Pennisi. La conductora estaba conversando con el músico y Bruno Arias en Se siente Argentina, cuando quiso destacar un detalle de la ropa que llevaba puesta este último. La charla venía desarrollándose con normalidad hasta que una frase de Ramírez generó un particular momento en el estudio.

“Coki Ramírez”



Por el comentario de Coki Ramírez a Nahuel Pennisi. pic.twitter.com/KmNPU9X7rN — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 14, 2026 Todo ocurrió cuando la conductora quiso mostrar la remera de Bruno Arias, que tenía una imagen de Mercedes Sosa. Ramírez se dirigió entonces a Pennisi para señalarle la prenda y le dijo: “Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver”. Apenas terminó la frase, la conductora se dio cuenta de lo que había dicho y rápidamente reaccionó ante el error que acababa de cometer durante la conversación.

Ramírez se tomó la situación con humor y, entre risas, volvió a señalar hacia las cámaras para mostrar la remera de Arias. “Ahí está la remera de Mercedes”, aclaró mientras intentaba explicar lo que había querido mostrar. En el estudio también hubo risas y Pennisi reaccionó con naturalidad ante el comentario, por lo que la charla siguió con total normalidad.

El comentario de Coky Ramírez a Nahuel Penisi que se volvió viral Después de la emisión de Se siente Argentina, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y aparecieron opiniones muy diferentes sobre lo ocurrido. Algunos usuarios entendieron que se trató de un comentario involuntario dentro de una conversación distendida y remarcaron que la propia conductora se dio cuenta inmediatamente del error. También valoraron la reacción de Pennisi, que tomó el momento con naturalidad.

El comentario de Ramírez generó opiniones divididas en las redes sociales. TV Pública Entre los comentarios a favor, una persona escribió: “¡Qué genia! Se nota que fue genuino, hay que reírse y dejar de ser tan moralista”. Otro usuario también recordó la manera en que Pennisi suele referirse públicamente a su propia discapacidad y sostuvo: “Pero si Nahuel es el primero que se ríe de su condición”. Para quienes compartieron esta mirada, lo ocurrido fue simplemente una situación espontánea que terminó siendo tomada con humor por los protagonistas.

Por otro lado, también aparecieron críticas hacia Ramírez por la forma en que hizo referencia a la discapacidad visual del músico. “Qué bruta, por Dios”, “Se quiso hacer la graciosa y no le queda” y “¡Inadmisible! Las bromas sobre su discapacidad solo él puede hacérselas!” fueron algunos de los mensajes publicados después de que el video comenzara a circular.