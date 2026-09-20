Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos alertó por una posible escalada del conflicto bélico

Washington pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y advirtió sobre una posible expansión del conflicto.

Washington pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y advirtió sobre una posible expansión del conflicto.

Donald Trump regresó anticipadamente a la Casa Blanca mientras crece la tensión en Medio Oriente luego de los ataques reivindicados por los hutíes contra objetivos en Arabia Saudita. En ese marco, el Gobierno de Estados Unidos elevó el nivel de alerta y advirtió que la situación podría derivar en una rápida escalada militar.

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El Departamento de Estado estadounidense recomendó a sus ciudadanos que se encuentran en la región extremar las medidas de seguridad y reconsiderar los viajes hacia Medio Oriente. La advertencia también contempló posibles cancelaciones de vuelos, cierres de espacios aéreos y modificaciones en los itinerarios.

El organismo describió el escenario de seguridad como complejo y señaló que existe la posibilidad de una "escalada imprevista" de las tensiones. También alertó sobre el riesgo de nuevos ataques contra intereses estadounidenses por parte de Irán y grupos aliados.

La advertencia se produjo después de que los hutíes de Yemen anunciaran una ofensiva contra objetivos que calificaron como sensibles en Riad , la capital saudita, además de instalaciones vinculadas con la petrolera estatal Aramco en Yanbu, sobre el mar Rojo. El grupo afirmó haber utilizado misiles y drones.

Arabia Saudita activó durante la madrugada una alerta por una amenaza aérea y pidió a los habitantes de Riad permanecer bajo techo. Se registraron explosiones en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la capital y posteriormente hubo cancelaciones y demoras en algunos vuelos.

Trump interrumpió su estadía en Camp David

En medio del deterioro de la situación, Trump decidió abandonar antes de lo previsto su estadía en Camp David y regresar a Washington. La Casa Blanca no difundió inicialmente una explicación oficial sobre el cambio de agenda.

Estados Unidos mantiene una posición de respaldo a Arabia Saudita, aunque por el momento no anunció una intervención militar directa contra los hutíes. El escenario se complica además por el enfrentamiento que Washington mantiene con Irán y por las advertencias cruzadas entre ambos países.

Teherán, en tanto, advirtió que responderá ante nuevos ataques estadounidenses contra su territorio o sus intereses y sostuvo que cualquier nueva ofensiva podría generar represalias contra bases e intereses de Estados Unidos en la región.

La situación mantiene en alerta a los gobiernos de la zona mientras crece el temor a que los enfrentamientos entre Arabia Saudita, los hutíes y sus respectivos aliados amplíen el conflicto a otros puntos de Medio Oriente.