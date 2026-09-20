20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos alertó por una posible escalada del conflicto bélico

Washington pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y advirtió sobre una posible expansión del conflicto.

Por
Washington pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y advirtió sobre una posible expansión del conflicto.

Washington pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y advirtió sobre una posible expansión del conflicto.

Donald Trump regresó anticipadamente a la Casa Blanca mientras crece la tensión en Medio Oriente luego de los ataques reivindicados por los hutíes contra objetivos en Arabia Saudita. En ese marco, el Gobierno de Estados Unidos elevó el nivel de alerta y advirtió que la situación podría derivar en una rápida escalada militar.

Piñas y tensión en la NASCAR: dos pilotos terminaron a los golpes tras un choque en la pista
Te puede interesar:

Piñas y tensión en la NASCAR: dos pilotos terminaron a los golpes tras un choque en la pista

El Departamento de Estado estadounidense recomendó a sus ciudadanos que se encuentran en la región extremar las medidas de seguridad y reconsiderar los viajes hacia Medio Oriente. La advertencia también contempló posibles cancelaciones de vuelos, cierres de espacios aéreos y modificaciones en los itinerarios.

El organismo describió el escenario de seguridad como complejo y señaló que existe la posibilidad de una "escalada imprevista" de las tensiones. También alertó sobre el riesgo de nuevos ataques contra intereses estadounidenses por parte de Irán y grupos aliados.

La advertencia se produjo después de que los hutíes de Yemen anunciaran una ofensiva contra objetivos que calificaron como sensibles en Riad, la capital saudita, además de instalaciones vinculadas con la petrolera estatal Aramco en Yanbu, sobre el mar Rojo. El grupo afirmó haber utilizado misiles y drones.

Arabia Saudita activó durante la madrugada una alerta por una amenaza aérea y pidió a los habitantes de Riad permanecer bajo techo. Se registraron explosiones en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la capital y posteriormente hubo cancelaciones y demoras en algunos vuelos.

Trump interrumpió su estadía en Camp David

En medio del deterioro de la situación, Trump decidió abandonar antes de lo previsto su estadía en Camp David y regresar a Washington. La Casa Blanca no difundió inicialmente una explicación oficial sobre el cambio de agenda.

Estados Unidos mantiene una posición de respaldo a Arabia Saudita, aunque por el momento no anunció una intervención militar directa contra los hutíes. El escenario se complica además por el enfrentamiento que Washington mantiene con Irán y por las advertencias cruzadas entre ambos países.

Teherán, en tanto, advirtió que responderá ante nuevos ataques estadounidenses contra su territorio o sus intereses y sostuvo que cualquier nueva ofensiva podría generar represalias contra bases e intereses de Estados Unidos en la región.

La situación mantiene en alerta a los gobiernos de la zona mientras crece el temor a que los enfrentamientos entre Arabia Saudita, los hutíes y sus respectivos aliados amplíen el conflicto a otros puntos de Medio Oriente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un nuevo ataque de EE.UU. en el Caribe dejó cuatro muertos.

Estados Unidos atacó otra embarcación en el Caribe: murieron cuatro personas

Los envíos de crudo y GNL por Ormuz llegaron a su nivel más alto en seis meses.

EEUU aseguró que escoltó más de 1.000 millones de barriles de petróleo en el estrecho de Ormuz

El telescopio Nancy Grace Roman. 

La NASA mostró la primera foto del telescopio espacial Nancy Grace Roman

Uber deberá pagar 40 millones de dólares por el abandono y muerte de una joven en la ruta.

Uber deberá pagar u$s40 millones por la muerte de una pasajera abandonada en la ruta

dinamarca se mostro optimista con el acuerdo sobre la presencia militar de eeuu en groenlandia

Dinamarca se mostró optimista con el acuerdo sobre la presencia militar de EEUU en Groenlandia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que habrá un acuerdo por Groenlandia. 

Trump anunció un acuerdo para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

Rating Cero

Rick Hoffman sorprendió a sus seguidores al mostrar su renovada apariencia a los 56 años, varios años después de interpretar a Louis Litt en Suits.

Estrella de Suits: como fue la impactante transformación de Rick Hoffman

El escándalo quedó marcado para siempre en la historia de la farándula argentina.
play

A 15 años del escándalo que sacudió a la farándula: el mail prohibido que destapó una infidelidad

Este fue el look noventoso que lució Oriana Sabatini y causó furor.

Este fue el look noventoso que lució Oriana Sabatini y causó furor

Tini Stoessel se quebró cuando el público le gritó no estás sola.

Tini Stoessel rompió en llanto en pleno recital ante el apoyo del público: "Me están acompañando en el duelo"

Denise Dumas y Campi disfrutan de su casa de campo en San Miguel del Monte, rodeados de naturaleza y animales.

Estilo rústico y mucho jardín: así es la casa de Denise Dumas y Campi

Tini Stoessel lució dos exclusivas carteras Gucci durante su estadía en Ciudad de México.

Qué costo alcanzan los bolsos Gucci que lució Tini Stoessel en México

últimas noticias

Washington pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y advirtió sobre una posible expansión del conflicto.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos alertó por una posible escalada del conflicto bélico

Hace 31 minutos
Excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en 1982 viajaron a las islas y desplegaron una réplica de la bandera que los futbolistas exhibieron tras eliminar a Inglaterra en el Mundial.

La bandera de Malvinas que mostró la Selección en el Mundial flameó en la Islas

Hace 1 hora
Joan Laporta explicó que planear armar un homenaje a Messi luego que finelicen el Spotify Camp Nou, en 2028.

¿Messi vuelve al Barcelona? Joan Laporta confirmó cuándo sería y qué tiene que pasar para que suceda

Hace 1 hora
El golazo de chilena de Borja en el clásico entre América y Chivas que enloqueció al Estadio Azteca

El golazo de chilena de Borja en el clásico entre América y Chivas que enloqueció al Estadio Azteca

Hace 1 hora
Patricia Bullrich y nuevo cruce con el Gobierno. 

El oficialismo minimiza el enojo de Bullrich, pero reconoce: "No es lo mejor salir y decirlo en los medios"

Hace 1 hora