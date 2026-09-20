Italia limita el número de alumnos extranjeros por aula y prohibe a alumnas islámicas a cubrirse el rostro en los colegios El gobierno de Giorgia Meloni también obligará a padres de estudiantes con dificultades de integración a aprender italiano y prohibirá el uso de prendas que oculten el rostro en los colegios. Por Agregar C5N en









Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció nuevas medidas para modificar las reglas del sistema educativo, entre ellas un límite legal para la cantidad de alumnos extranjeros por aula y la prohibición del burka y el niqab en las escuelas.

El paquete será presentado próximamente ante el Consejo de Ministros. Además, establece que los padres de estudiantes extranjeros que tengan graves dificultades para integrarse al sistema escolar deberán aprender italiano, según adelantó la mandataria durante un acto de la organización juvenil de su partido, Hermanos de Italia.

Meloni todavía no precisó cuál será el número máximo de alumnos extranjeros permitido en cada curso. La iniciativa apunta, según explicó, a evitar una concentración de estudiantes que no dominen el idioma italiano y facilitar su incorporación al sistema educativo.

Actualmente, los estudiantes con ciudadanía extranjera representan el 11,6% de la matrícula escolar italiana: son 931.323 alumnos sobre una población estudiantil de poco más de 8 millones, de acuerdo con datos de la Fundación ISMU correspondientes al ciclo lectivo 2024/2025.

La propuesta también contempla distribuir a los alumnos entre las distintas clases de una misma escuela y, cuando no haya suficientes vacantes, recurrir a otros establecimientos cercanos. Según información publicada en Italia, el objetivo estaría centrado especialmente en estudiantes con dificultades lingüísticas, aunque todavía resta conocer el texto definitivo de la normativa.