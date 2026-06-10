10 de junio de 2026 Inicio
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Sube la tensión en Medio Oriente: Irán atacó bases de Estados Unidos en Jordania, Kuwait y Bahréin

La Guardia Revolucionaria iraní realizó una ofensiva sobre puntos estratégicos en represalia a los ataques estadounidenses en el estrecho de Ormuz. El Comando Central norteamericano explicó que hubo una respuesta como “legítima defensa”.

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Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses.

Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses.

Editada por IA

La tensión en Medio Oriente crece la tensión tras los ataques y contrataques de Irán y Estados Unidos, pese al alto al fuego. En la madrugada de este miércoles, la Guardia Revolucionaria iraní informaron envió una serie de misiles y drones contra las bases norteamericanas en Bahréin, Kuwait y Jordania, en respuesta directa a los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní.

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Al mismo tiempo, la CGRI advirtió que podrían intensificarse si continúan las agresiones. El conflicto se desató luego de que desde Washington ordenaran ataques en el estrecho de Ormuz, tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca de esa zona estratégica.

Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó la última “agresión militar” norteamericanas al que consideraron “brutales” contra zonas del sur de Irán en las primeras horas del miércoles, lo que es una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas.

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Ante lo que consideraron como una vulneración de la soberanía nacional e integridad territorial de Irán, las Fuerzas Armadas iraníes, asestaron “duros golpes” a bases e instalaciones estadounidenses en la región de Asia Occidental.

Ataque de Irán a Estados Unidos: dónde fueron

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania durante la madrugada de este miércoles.

Según la CGRI, uno de los principales blancos fue una base estadounidense en Bahréin como respuesta a la agresión norteamericana en varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm “bajo falsos pretextos, y dañó una torre de telecomunicaciones en Sirik y destruyó dos tanques de agua en la ciudad”.

Otro de los ataques contra una base estadounidense se dio en Jordania. Según medios estatales iraníes, las fuerzas atacaron y destruyeron “cuatro objetivos importantes, entre ellos grupos de cazas F35 en una base aérea y el centro de mando militar estadounidense” de Azraq.

ataque iran

Mientras que, en Kuwait, las Fuerzas Armadas informaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron “objetivos aéreos hostiles” en medio del intercambio de ataques. “El Estado Mayor del Ejército anuncia que los sistemas de defensa aérea kuwaitíes están enfrentando actualmente objetivos aéreos hostiles de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos”, comunicó el Ejército en X, sin precisar el origen de las amenazas.

Estados Unidos volvió a atacar a Irán

En medio de los ataques de Irán, el Comando Central de Estados Unidos indicó que sus fuerzas completaron ataques de “legítima defensa” contra objetivos iraníes en respuesta al “derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense”.

Al mismo tiempo señalaron que la operación fue una “respuesta proporcional a los recientes ataques contra tropas estadounidenses y buques mercantes internacionales que navegan en aguas regionales”.

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