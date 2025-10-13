Las primeras imágenes de los argentinos liberados por Hamás luego de más de dos años en cautiverio

En pleno operativo de regreso, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) compartieron fotos y videos de la liberación de los rehenes, entre ellos de los hermanos Ariel y David Cunio y Eitan Horn.

Ariel y David Cunio y Eitan Horn fueron liberados este lunes tras más de dos años de secuestro por Hamás.

Los hermanos Ariel y David Cunio y Eitan Horn , los tres argentinos que estaban entre los veinte rehenes vivos que seguían en manos del grupo terrorista Hamás , regresaron a Israel este lunes en el marco de la segunda tanda de liberaciones tras el acuerdo de paz en Medio Oriente, y se conoció su primera foto en libertad luego de dos años de secuestro .

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, tanto israelíes como ciudadanos extranjeros. En total, 21 argentinos fueron tomados como rehenes: 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres continuaron en Gaza hasta este lunes.

Uno de ellos es Eitan Horn (38), quien fue secuestrado junto a su hermano Iair (46), liberado el 15 de febrero pasado. Ambos se encontraban en el kibutz Nir Oz, a una distancia de apenas 15 cuadras de la Franja. "Estamos contentísimos de que Iair está de vuelta. Eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo", aseguró a La Nación el padre de los hermanos, Itzik Horn.

También serán liberados los hermanos David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero de padres argentinos. El mayor fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas; las tres recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.

Su madre, Silvia Cunio, celebró el acuerdo de paz en redes sociales. "Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles 'bienvenidos de nuevo'", sostuvo.

El acuerdo de paz también incluye la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, quien tenía 61 años cuando fue secuestrado en el kibutz Nir Yitzhak, donde trabajaba como encargado de la seguridad. En mayo de 2024 se confirmó que fue asesinado el mismo 7 de octubre.

