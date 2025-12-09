La perturbadora predicción de Nostradamus para 2026: "Se desatará guerra mortal" El adivino francés, reconocido mundialmente por escribir "Les Propheties", un libro que despierta el interés en sus seguidores por predecir el futuro, volvió a ser tendencia. ¿Cuál es la predicción? Por + Seguir en







Una nueva predicción de Nostradamus, quien vaticinó la muerte de la reina Isabel II entre otras predicciones, preocupa al mundo entero. Sus seguidores encontraron un texto en el libro Les Propheties que despertó interés y que podría cumplirse en el 2026. ¿Qué va a pasar?

El libro Les Propheties genera debate y análisis por los expertos, el astrólogo y médico francés es una de las figuras más controversiales de los últimos tiempos. Si bien murió en el año 1566, su legado sigue vigente más que nunca y despierta el interés de los fanáticos.

nostradamus Nostradamus acertó ciertos momentos históricos como la muerte de la reina Isabel II, de la princesa Diana, el atentado del 11 de septiembre de 2001 y la pandemia de Covid-19; aunque estos aciertos generaron debates que continúan vigentes.

Ahora, algunos versos del cuarteto 26 fueron atribuidos a una predicción para el año 2026. Entre las predicciones, Nostradamus nombra un posible conflicto entre Oriente y Occidente, al que señala como "siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal", lo que podría referirse a un enfrentamiento entre potencias.

También nombra "sangre rebosando" en la zona de la región del Ticino, en Suiza. Sin embargo, no todas las predicciones son oscuras y desfavorables, sino que también deja un mensaje de esperanza: "Las sombras caerán, pero el hombre de luz se levantará", lo que hace referencia a una posible reconstrucción.