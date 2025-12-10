10 de diciembre de 2025 Inicio
El hombre que mató a su hijo y se quitó la vida tenía denuncias previas de su exmujer

Daiana García, funcionaria de la policía, había presentado pruebas contundentes por violencia familiar contra Gustavo Suárez, su exmarido, quien antes de suicidarse asesinó al hijo de 4 años que tenían en común. La Justicia había respondido que las pruebas no eran suficientes.

Gustavo Suarez

Gustavo Suarez, quién mató a su hijo y se suicidó, con su exmujer Daiana García en 2022.

El 7 de noviembre de 2025, Daiana García, sargento de la Policía Bonaerense, radicó una denuncia, solicitó medidas de protección y una restricción de acercamiento para Gustavo Suárez, tanto para ella como para su hijo. La Justicia desestimó el pedido.

Leonardo García, por C5N, durante El Diario conducido por Daniela Ballester y Julián Guarino, dio detalles del estremecedor caso y aseguró que en la familia de García hay "un contexto de mucha bronca contra la Justicia".

En Huanguelén, al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, durante la madrugada del martes 9 de diciembre, "Suárez lamó a su exmujer, le indicó donde estaba y le avisó que mataría a Francisco, su hijo, y se iba a matar en venganza por el fin de la relación", detalló el periodista.

El hombre concretó lo que había planificado, pero, lo más difícil de digerir, es que la Justicia contaba con pruebas fehacientes que podrían haber evitado el trágico desenlace y las dejó pasar.

A principios de noviembre, Daiana se había presentado ante la Justicia de Coronel Suárez con un claro pedido de protección, para ella y para su hijo por violencia por parte de Suárez. "Este hombre me manda audios diciendo que va a matar a mi hijo", fueron las palabras de la mujer, según comentó el periodista en la pantalla de C5N.

El fallo llegó hasta el Juez de Garantías de Bahía Blanca, Alberto Antonio Manzi, quien argumentó que solo contaba con la versión de la mujer, que presentó audios de WhatsApp y mensajes de su exmarido, en los que había evidente maltrato y hostigamiento.

El magistrado rechazó la petición porque consideraba que faltaba la palabra del padre del menor y, por tal motivo, devolvió la causa al Juzgado de Paz de Coronel Suárez. "No alcanza con esto, lo mando a la municipalidad de Huanguelén y al Juzgado local para que vean que pueden hacer con esta cuestión", habría sido el análisis de Manzi.

"El Juzgado de Paz de Coronel Suárez no hizo absolutamente nada, ni siquiera hoy atienden el teléfono", arremetió Leonardo García, quién intentó un contacto para obtener detalles del caso, sin ninguna respuesta.

Pocos días después, el 4 de diciembre, se emite un fallo desde Coronel Suárez que Gustavo no presentaba un peligro extremo para Daiana, ni para Francisco. "La Justicia se lavará las manos sobre el caso de un asesino que anticipó lo que iba a hacer", cerró el periodista.

Gustavo Suárez mató a su hijo y se suicidó: la cruda carta a su exmujer que anticipó la tragedia

Carta Gustavo Suárez

En la carta de dos carillas que le escribió a Daiana García, el hombre de 48 años, culpó a su expareja por su decisión: “Nos vamos con Fran, así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo”.

Luego plasmó su justificación macabra: “Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd... Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos”.

En tono de venganza, Suárez le negó el derecho al luto. “Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, ni te pongan en papel de víctima, porque si hubo una víctima fuimos nosotros de todas tus mentiras siempre”, escribió. Luego, sentenció: “No vale la pena despedirnos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”.

Finalmente, el agresor atacó directamente a la mujer: “No vales nada, Daiana, ni como mujer, ni como madre, ni como persona, te mereces lo peor por el resto de tu vida y sé que así será”.

