Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La opción digital a la hora de realizar un depósito por este monto ofrece una ventaja clara para quienes buscan tener una mayor ganancia.

Los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo.

  • El interés por los plazos fijos volvió a crecer en diciembre por su retorno previsible a corto plazo.
  • Las tasas varían según cada banco y mejoran al operar por canales digitales, donde el rendimiento es más alto.
  • Con $1.850.000 a 30 días, la operatoria online deja más intereses que la constitución presencial.
  • Las proyecciones inflacionarias permiten que los plazos fijos sigan dando rendimiento real positivo si se reinvierte cada mes.

El interés por los plazos fijos volvió a crecer en diciembre, impulsado por quienes buscan una alternativa estable para mantener el valor del dinero en el corto plazo. La posibilidad de conocer de antemano cuánto generará una inversión en apenas un mes explica por qué esta herramienta sigue siendo una de las más utilizadas por los pequeños ahorristas.

Desde que las entidades financieras administran sus propias tasas sin límites mínimos fijados por el Banco Central, el mercado ofrece propuestas muy dispares. Esto derivó en una diferenciación a la hora de tomar los depósitos por parte de los bancos, entre sus opciones digitales y presenciales. En caso de realizarlo por medio de sus aplicaciones y homebanking suelen tener rendimientos más atractivos.

En este escenario, revisar la TNA, la TEA y las diferencias según el canal elegido resulta clave para estimar con precisión el rendimiento final de una colocación. Los valores de referencia permiten entender qué retorno puede obtenerse en 30 días al inmovilizar 1.850.000 pesos durante diciembre.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $1.850.000 en un plazo fijo según el banco

Los bancos presentan resultados distintos según se constituya el plazo fijo en una sucursal o por medios electrónicos. Con una inversión inicial de 1.850.000 pesos a 30 días, el rendimiento presencial en una sucursal del Banco Nación deja intereses por 31.171,23 pesos, lo que eleva el total a 1.881.171,23 pesos. En este caso, la TNA aplicada es del 20,50% y la TEA del 22,54%.

Al operar desde homebanking o desde la aplicación del Banco Nación, el retorno mejora gracias a tasas más elevadas. Bajo esta modalidad, los intereses alcanzan 34.212,33 pesos y el monto final asciende a 1.884.212,33 pesos. Aquí, la TNA es del 22,50% y la TEA llega al 24,98%, lo que marca una ventaja frente a la operatoria presencial y deja en claro el incentivo de los bancos a promover el uso de canales digitales.

Plazos fijos en pesos invertir
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una inflación mensual cercana al 2% para diciembre. En este escenario, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente aquellos que pagan una TNA del 44%, ya que su tasa efectiva mensual supera ampliamente al incremento de precios esperado.

Esto significa que quienes se inclinen por invertir a corto plazo aún pueden resguardar el poder adquisitivo de sus ahorros. Pese a eso, los analistas financieros recomiendan reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos para mantener un rendimiento efectivo que compense eventuales variaciones en la inflación o en las tasas de mercado.

