Escalofriante: se abrió por error el paracaídas, se atascó en la cola del avión y salvó su vida de milagro El terrorífico momento quedó grabado y se volvió viral en redes sociales. El hombre quedó atrapado por unos segundos, pudo cortarlo y evitar una tragedia.







El hombre salvó su vida de milagro.

Un paracaidista australiano protagonizó un escalofriante episodio cuando su paracaídas de reserva se desplegó de manera inesperada mientras saltaba de un avión a 4.000 metros de altura y casi pierde la vida.

En el video se puede observar cómo el hombre queda atrapado en la cola del avión con el paracaídas abierto. Este insólito episodio ocurrió sobre Queensland, en el aeropuerto de Tully, Australia.

El clip fue difundido por la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB), en el avión viajaban en total 17 personas que iban a realizar un salto a 4570 metros de altura.

Según explicaron desde ATSB el paracaídas "se enganchó en el alerón del ala, desplegando el paracaídas inadvertidamente".

"Esto arrastró al paracaidista repentinamente hacia atrás, y sus piernas golpearon el estabilizador horizontal izquierdo de la aeronave, dañándolo considerablemente", añadieron.

Ante la mirada atónita de sus compañeros, el hombre logró cortar la cuerda que lo unía al paracaídas, con un cuchillo de gancho y pudo liberarse.