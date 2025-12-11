¿Se acerca el primer contacto? La estremecedora predicción de Baba Vanga para el 2026 sobre extraterrestres La vidente búlgara es mundialmente conocida por sus predicciones a pesar de que murió hace treinta años. Ahora, uno de sus escritos cobra sentido y despierta la curiosidad del mundo entero. Por + Seguir en







La vidente búlgara Baba Vanga, que falleció hace más de 30 años, realizó una predicción que comenzó a cobrar sentido de cara al próximo año 2026. A lo largo de su vida, sus predicciones sorprendieron al mundo entero y generaron cientos de preguntas. ¿Cuándo va a ocurrir el primer contacto extraterrestre?

En los últimos días, el sitio Space and Technology compartió un análisis sobre sus predicciones y adelantaron que en "2026 se producirá el primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre".

En esa línea añadieron que "las predicciones de Baba Vanga sugieren que 2026 podría traer el primer contacto de la humanidad con extraterrestres. Predijo que una nave espacial masiva se acercaría a la Tierra, lo que facilitaría la comunicación con una civilización avanzada".

El enigma extraterrestre Ante esta teoría, miles de aficionados sobre la temática salieron a debatir sobre la posibilidad de que esto se cumpla o no en 2026. La vida extraterrestre es uno de los mayores enigmas que aún continúan sin resolver, y que, año tras año, surgen supuestos videos o imágenes que quieren comprobar casi lo imposible.

La búlgara, quien murió a los 84 años, quedó ciega a los 12 años por un supuesto incidente con una tormenta de arena que afectó su visión. Luego de ese momento, aseguraba poder pronosticar futuros sucesos e incluso se la vinculó con la aparición del Covid-19 por sus predicciones.

En tanto, previamente también acertó con la predicción del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001 y los problemas de salud del ahora presidente de ese país, Donald Trump, quien padece insuficiencia venosa crónica.