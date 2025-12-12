Esta serie de fantasía y terror es de lo más visto en Netflix y está basada en un famoso comic: cuál es Es una propuesta de miedo estrenada originalmente entre 2019 y 2020, con 2 temporadas y 20 episodios, producida por AMC Studios y Tornante Company. + Seguir en







Si te gustan series como Marianne, Midnight Mass o The Haunting of Hill House, NOS4A2 puede convertirse en tu próxima obsesión.

La historia, basada en el cómic y la novela de Joe Hill, sorprende a miles de espectadores que la descubren por primera vez en la plataforma. La producción combina terror sobrenatural, drama personal y una mitología moderna que expande el universo creado por Joe Hill, uno de los autores más influyentes del terror contemporáneo.

Su llegada al catálogo permitió que una nueva audiencia encuentre esta propuesta híbrida entre terror sobrenatural y fantasía oscura. Su protagonista, su estética y su estructura episódica la transformaron en una opción ideal para maratonear.

NOS4A2 Sinopsis de NOS4A2, la serie sorpresa de Netflix La historia sigue a Victoria “Vic” McQueen, una joven con una habilidad extraordinaria: puede abrir portales que la conectan con objetos perdidos y con un mundo oculto donde existen otros viajeros con poderes similares.

En este recorrido descubre la presencia oscura de Charlie Manx, un vampírico e inmortal depredador que afirma haber alcanzado la vida eterna alimentándose de las almas de los niños que secuestra. Este antagonista —uno de los más perturbadores del género reciente— se convierte en el enemigo directo de Vic, obligándola a enfrentar sus propios límites para detenerlo.

Reparto de NOS4A2 Ashleigh Cummings como Vic McQueen

Zachary Quinto como Charlie Manx

Ólafur Darri Ólafsson

Virginia Kull

Ebon Moss-Bachrach

Jahkara Smith

Ashley Romans