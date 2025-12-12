Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de diciembre

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de jueves con una ligera suba en un contexto sin grandes sobresaltos, donde el mayorista se mantiene cerca del techo de la banda y el blue sigue siendo el más barato del mercado.
El presidente Javier Milei había defendido el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por Economía y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.439.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.898.
Dólares financieros hoy
El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.506,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa se comercializa a $1.475,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.