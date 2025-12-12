12 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de diciembre

La divisa estadounidense cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por la estabilidad. El blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial cotiza abajo de lo de $1.500. 

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de jueves con una ligera suba en un contexto sin grandes sobresaltos, donde el mayorista se mantiene cerca del techo de la banda y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la previa del cierre de año.
El dólar se mantuvo estable y el blue tuvo una leve suba

El presidente Javier Milei había defendido el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por Economía y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El dólar cierra la semana con cierta estabilidad.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.439.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.898.

Dólares financieros hoy

El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.506,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa se comercializa a $1.475,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

