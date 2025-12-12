Los lanzamientos de HBO para 2026: Euphoria, House of Dragons y Margarita, entre las mejores propuestas La plataforma de streaming difundió la propuesta de series originales, documentales y nuevas temporadas que estarán en pantalla el próximo año. + Seguir en







Vuelve Euphoria en 2026.

HBO Max lanzó este viernes un nuevo spot que presenta la extraordinaria propuesta de series originales, documentales y nuevas temporadas que regresan en 2026 y contenidos favoritos de la audiencia, incluyendo material inédito e imágenes nunca vistas.

El video con adelantos muestra un poco más de las próximas historias que se vienen, las cuales inspiran, entretienen e impulsan conversaciones en todo el mundo.

Con una programación para 2026 que promueve la originalidad y voces diversas, HBO Max reafirma su dedicación para reunir a la audiencia a través de su contenido.

En un spot a puro ritmo y con mucho dinamismo, se pueden observar tramos de las nuevas temporadas de Euphoria, House of Dragons, The Pitt, Dune, la profecía y Margarita como parte de los estrenos más esperados por los fanáticos para el año entrante.

Embed LA CASA DEL DRAGÓN, TEMPORADA 3 | HBO Original, serie dramática, estreno en el tercer trimestre de 2026.

EUPHORIA, TEMPORADA 3 | HBO Original, serie dramática, estreno en abril.

INDUSTRY, TEMPORADA 4 |HBO Original, serie dramática, estreno el 11 de enero.

THE PITT, TEMPORADA 2 | Max Original, serie dramática, estreno el 8 de enero.

EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS | HBO Original, drama Series, estreno el 18 de enero.

DTF St. Louis | HBO Original, serie limitada, estreno en 2026.

THE COMEBACK, TEMPORADA 3 | HBO Original, serie de comedia, estreno en marzo.

ROOSTER | HBO Original, serie de comedia, estreno en marzo.

MEL BROOKS: THE 99 YEAR OLD MAN! | HBO Original, documental de dos partes, estreno en 2026.

PROYECTO DE LARRY DAVID (sin título confirmado) | HBO Original, serie limitada, estreno en 2026.

HALF MAN | HBO Original, serie dramática limitada, estreno en 2026.

HACKS, TEMPORADA 5 | Max Original, serie de comedia, estreno en 2026.

STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE | Max Original, serie de comedia, estreno en 2026.

LA EDAD DORADA, TEMPORADA 4 | HBO Original, serie dramática, estreno en 2026.

WAR | HBO Original, serie, estreno en 2026.

DUNA: LA PROFECÍA, TEMPORADA 2 | HBO Original, serie dramática, estreno en 2026.

LINTERNAS | HBO Original, serie dramática, estreno en 2026.

COMO AGUA PARA CHOCOLATE, TEMPORADA 2 | HBO Original, serie dramática, estreno el 15 de febrero.

MARGARITA, TEMPORADA 2 Y 3 | Max Original, serie juvenil, estreno en 2026.