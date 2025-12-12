IR A
Los lanzamientos de HBO para 2026: Euphoria, House of Dragons y Margarita, entre las mejores propuestas

La plataforma de streaming difundió la propuesta de series originales, documentales y nuevas temporadas que estarán en pantalla el próximo año.

Vuelve Euphoria en 2026.

Vuelve Euphoria en 2026.

HBO Max lanzó este viernes un nuevo spot que presenta la extraordinaria propuesta de series originales, documentales y nuevas temporadas que regresan en 2026 y contenidos favoritos de la audiencia, incluyendo material inédito e imágenes nunca vistas.

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.
El video con adelantos muestra un poco más de las próximas historias que se vienen, las cuales inspiran, entretienen e impulsan conversaciones en todo el mundo.

Con una programación para 2026 que promueve la originalidad y voces diversas, HBO Max reafirma su dedicación para reunir a la audiencia a través de su contenido.

En un spot a puro ritmo y con mucho dinamismo, se pueden observar tramos de las nuevas temporadas de Euphoria, House of Dragons, The Pitt, Dune, la profecía y Margarita como parte de los estrenos más esperados por los fanáticos para el año entrante.

  • LA CASA DEL DRAGÓN, TEMPORADA 3 | HBO Original, serie dramática, estreno en el tercer trimestre de 2026.
  • EUPHORIA, TEMPORADA 3 | HBO Original, serie dramática, estreno en abril.
  • INDUSTRY, TEMPORADA 4 |HBO Original, serie dramática, estreno el 11 de enero.
  • THE PITT, TEMPORADA 2 | Max Original, serie dramática, estreno el 8 de enero.
  • EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS | HBO Original, drama Series, estreno el 18 de enero.
  • DTF St. Louis | HBO Original, serie limitada, estreno en 2026.
  • THE COMEBACK, TEMPORADA 3 | HBO Original, serie de comedia, estreno en marzo.
  • ROOSTER | HBO Original, serie de comedia, estreno en marzo.
  • MEL BROOKS: THE 99 YEAR OLD MAN! | HBO Original, documental de dos partes, estreno en 2026.
  • PROYECTO DE LARRY DAVID (sin título confirmado) | HBO Original, serie limitada, estreno en 2026.
  • HALF MAN | HBO Original, serie dramática limitada, estreno en 2026.
  • HACKS, TEMPORADA 5 | Max Original, serie de comedia, estreno en 2026.
  • STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE | Max Original, serie de comedia, estreno en 2026.
  • LA EDAD DORADA, TEMPORADA 4 | HBO Original, serie dramática, estreno en 2026.
  • WAR | HBO Original, serie, estreno en 2026.
  • DUNA: LA PROFECÍA, TEMPORADA 2 | HBO Original, serie dramática, estreno en 2026.
  • LINTERNAS | HBO Original, serie dramática, estreno en 2026.
  • COMO AGUA PARA CHOCOLATE, TEMPORADA 2 | HBO Original, serie dramática, estreno el 15 de febrero.
  • MARGARITA, TEMPORADA 2 Y 3 | Max Original, serie juvenil, estreno en 2026.

