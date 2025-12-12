HBO Max lanzó este viernes un nuevo spot que presenta la extraordinaria propuesta de series originales, documentales y nuevas temporadas que regresan en 2026 y contenidos favoritos de la audiencia, incluyendo material inédito e imágenes nunca vistas.
El video con adelantos muestra un poco más de las próximas historias que se vienen, las cuales inspiran, entretienen e impulsan conversaciones en todo el mundo.
Con una programación para 2026 que promueve la originalidad y voces diversas, HBO Max reafirma su dedicación para reunir a la audiencia a través de su contenido.
En un spot a puro ritmo y con mucho dinamismo, se pueden observar tramos de las nuevas temporadas de Euphoria, House of Dragons, The Pitt, Dune, la profecía y Margarita como parte de los estrenos más esperados por los fanáticos para el año entrante.