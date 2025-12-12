12 de diciembre de 2025 Inicio
Balcarce: quién es Alejandra Género, la acusada de ejercer violencia verbal a menores

Se desempeña como presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia y, junto a la trabajadora del hogar convivencial, Marisa Benaduche, protagonizan los escandalosos audios revelados en donde maltrataban e insultaban a los niños.

Alejandra Género fue imputada por la justicia. 

Alejandra Género fue imputada por la justicia. 

Alejandra Género es una de las mujeres acusadas por de ejercer violencia verbal y maltratar a menores en un hogar infantil en la ciudad de Balcarce. Actualmente es presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de la localidad bonaerense y junto a Marisa Benaduche, empleada del lugar, aparecen grabadas en el momento donde maltrataban e insultaban a los niños que tenían a su cuidado.

Te puede interesar:

En agosto de 2013, fue candidata a segunda concejal por la Lista 501 "Unidos por la Libertad y el Trabajo" en Balcarce, donde, paradójicamente, su plataforma incluía la lucha contra la violencia de género y la creación de una casa de contención para la mujer.

Debido a la denuncia, la Justicia de Mar del Plata dictó su procesamiento y el de otra empleada del hogar y ordenó una medida de restricción de acercamiento a los menores involucrados.

Ambas mujeres fueron imputadas por el caso.&nbsp;

Ambas mujeres fueron imputadas por el caso.

La causa se abrió con un audio de 40 minutos donde se puede escuchar detalladamente los insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos chicos que viven en el hogar. En la Sociedad de Protección a la Infancia viven chicos que no pueden estar temporalmente con sus familias.

La mayoría de los menores llegaron por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia. En el hogar vivían nenes y adolescentes de distintas edades y asisten a la escuela de la zona. Una de las funciones del hogar es proporcionar el bienestar, contención emocional y educativo hasta resolverse la situación.

El conflicto del audio inicia porque uno de los niños rompió un vidrio en medio de una crisis emocional porque lo iban a separar de su hermano, que podría ser trasladado a otro hogar. Pero llegó Género y comenzó a retarlo de manera violenta.

“Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada”, “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio” y “Me lo van a tener que pagar”, entre otras.

Los aberrantes audios en un hogar de niños en Balcarce

Entre los desgarradores audios, se escucha de manera explícita la violencia hacia un menor: “Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con m*. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos”.

Embed - El JARDÍN del HORROR: INSULTAN y MALTRATAN a los CHICOS de un HOGAR

