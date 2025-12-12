IR A
Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: llegó al catálogo navideño y rápidamente se ubicó entre las producciones más vistas, ¿de cuál se trata?

El estreno generó un efecto que la plataforma no veía desde hacía semanas: usuarios comentando en redes el “enganche inmediato” de la opción navideña. La comedia romántica, protagonizada por Alexandra Breckenridge, se instaló como una de las favoritas del catálogo festivo 2025.

Muchos espectadores aseguran que “algo tiene” esta historia que la vuelve adictiva: su calidez, su mensaje o el misterio alrededor del secreto que sostiene el argumento. Si disfrutaste títulos como Navidad de golpe, Un castillo por Navidad o El encanto del champán, esta opción seguramente entre de inmediato en tu lista.

El secreto de Santa

Sinopsis de El secreto de Santa, la película navideña furor en Netflix

La historia sigue a Taylor, una madre que enfrenta una crisis económica. Su hija, Zoey, es aceptada en un prestigioso campamento de snowboard en Sun Peaks, algo que Taylor no puede pagar.

Desesperada por darle esa oportunidad, toma una decisión extrema: se fabrica una prótesis facial con ayuda de amigos para hacerse pasar por un hombre mayor y conseguir un empleo temporal como Santa Claus en el resort turístico.

Lo que parecía una solución perfecta se complica cuando aparece Matthew, el gerente del complejo. Entre ellos surge una química inmediata, pero también un enorme dilema: ¿Puede nacer un verdadero vínculo cuando ella oculta su verdadera identidad?.

Tráiler de El secreto de Santa

Embed - EL SECRETO DE SANTA | Tráiler Oficial en Español Latino | Una Aventura Mágica (2025)

Reparto de El secreto de Santa

  • Alexandra Breckenridge
  • Ryan Eggold
  • Tia Mowry
  • Diana Maria Riva
  • Madison MacIsaac
  • Barry Levy
  • Adam Beauchesne
  • Dominic Fox
  • Nathan Kay
  • William C. Vaughan
