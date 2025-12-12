12 de diciembre de 2025 Inicio
¿Una nueva pandemia? La alarmante predicción de Mhoni Vidente que se cumplió con la gripe H3N2

La reconocida astróloga realizó una predicción a principio de año que cobra otro sentido tras la aparición de una mutación agresiva de la gripe estacional, la subvariante H3N2 en Europa. ¿Qué va a pasar?

A principio de año, la reconocida astróloga Mhoni Vidente realizó una predicción para el año 2025 que dejó sorprendidos a sus seguidores. Ahora, meses después, sus palabras cobran otro sentido tras el aumento de casos de la gripe H3N2 en Reino Unido, lo que llevó al país a tomar medidas restrictivas como en la pandemia de 2020 por Covid-19.

En un video compartido por Mhoni Vidente el 8 de enero de 2025, la tarotista anunció que "viene una pandemia a finales de año, algo fuerte", señaló, aunque aclaró que no va a existir un confinamiento tan riguroso como en el 2020.

Además, contó la fecha en la que posiblemente van a detectarse casos "como esa vez en el 2019 que salió en diciembre, también la veo que sale en diciembre", explicó sin brindar más detalles. Aunque explicó que los países más afectados serían Estados Unidos y México.

Esta predicción, a diferencia de otras que suele subir diariamente en sus redes sociales o que comparte en programas de televisión, cobró sentido cuando varios usuarios recordaron sus palabras tras que se conoció que en Reino Unido las guardias están saturadas por casos de la gripe H3N2.

En las últimas semanas, las cifras de internaciones hospitalarias relacionadas con la gripe treparon drásticamente, con un aumento interanual del 56%, con un promedio de 1.717 pacientes por día desde finales de noviembre. Esto coincide con un Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) ya desbordado por huelgas, saturación estructural y escasez de personal.

Los datos más recientes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), que monitorea la propagación de los virus invernales, mostraron que hubo 107 incidentes respiratorios agudos en entornos educativos en Inglaterra entre el 24 y el 30 de noviembre.

El clip donde Mhoni explicó la predicción se viralizó en los últimos días en redes sociales, ante la expectativa y el temor por la nueva gripe que en Reino Unido dictaron una cuarentena como la del Covid-19.

Qué es la variante H3N2

La variante H3N2 "subvariante K" del virus está circulando. Se trata de una cepa mutada del virus de la influenza estacional A con la que la población no se ha encontrado con frecuencia en los últimos años, lo que significa que existe una menor inmunidad contra ella.

