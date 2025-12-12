IR A
Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

Yanina Latorre reveló cómo se iba a llevar adelante el cronograma del programa de Telefe y en redes sociales sacaron conclusiones: "Se fue".

Luego de la eliminación de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity, el programa siguió su camino y se prepara para una nueva salida. Yanina Latorre reveló los horarios de grabación de la semana y las redes sociales descubrieron que hay una participante que no asistió.

Fue la conductora de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre, reveló que, post salida de Tobal, el horario de grabación de la semana iba a ser desde las 09:30 en adelante. Por lo que, todos los que continúan en carrera debían estar presentes para poder defender su lugar.

Sin embargo, las redes sociales detectaron que había una participante presente en otro programa en ese horario: Momi Giardina. “Está en Nadie dice Nada, o sea que…”, escribió la cuenta de X, Chisme con Uri.

En la última gala, Momi Giardina, Andy Chango, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias, La Joaqui, y Tobal integraron el grupo para evitar convertirse en el nuevo eliminado de la noche. Y la final fue entre Eugenia y La Reini.

Los 8 competidores se enfrentaron en la octava noche de eliminación y a pesar del esfuerzo de la artista no logró convencer al jurado integrado por Martitegui, Donato de Santis y Santiago Giorgini. Sin embargo, le dedicaron unas palabras de reconocimiento a su sensibilidad y evolución.

Martitegui fue quien anunció la decisión sobre la participante del reality.

