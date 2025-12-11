Bonnie Blue, la mujer que se acostó con 1.000 hombres, fue detenida: puede enfrentar 15 años de prisión La policía de Bali arrestó a la modelo de Only Fans por violar ley anti-pornografía en Indonesia. La actriz de cine para adultos, cuyo nombre real es Tia Billinger, tendrá que pagar una multa de 541.000 dólares. Por + Seguir en







La joven fue a declarar ante la policía.

Bonnie Blue, la estrella de contenido para adultos de OnlyFans que revolucionó las redes sociales al anunciar que estuvo con 1057 hombres en 12 horas, fue detenida por la policía de Bali por violar ley anti-pornografía en Indonesia. La actriz podría enfrentar una condena de 15 años de prisión y una multa de 541.000 dólares.

La detención de Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, ocurrió conjunto a otras 17 turistas, de los cuales 15 ya fueron liberados. Según las autoridades, durante el operativo incautaron pruebas como cámaras profesionales, preservativos y medicamentos para la disfunción eréctil. También una camioneta que tenía pintado el nombre "Bonnie Blue's BangBus".

https://t.co/SBpiYAvzwn pic.twitter.com/NrbqtMmyZX — Daily Mail (@DailyMail) December 10, 2025 Según informó Philo Dellano, un abogado PNB Immigration para news.com.au, la estrella de Only Fans "está detenida por la policía, lo que significa que pueden procesarla".

"Pero, en mi opinión, si hay una 'mano invisible' que solicita su deportación, puede ser trasladada a la oficina de inmigración más cercana, desde donde será deportada de Indonesia", detalló. También contó que no es el primer caso en Bali donde se acusó a un extranjero de crear contenido pornográfico.

Según informó el Daily Mail al momento del arresto, "estaban creando contenido colaborativo sobre un juego en el que el ganador se acostaría con Bonnie Blue", aseguró el jefe interino de la Subdivisión de Relaciones Públicas de la Policía de Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti.

El año pasado, a Billinger se le prohibió ingresar a Australia después de que su plan de filmar contenido con Schoolies, que apenas tenían la mayoría de edad, lo que enfureció a miles de personas, que firmaron una petición pidiendo que se le negara la visa. Schoolies es una tradición australiana donde los estudiantes secundarios recién graduados tengan una semana de vacaciones entre finales de noviembre y principios de diciembre.