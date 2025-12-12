Este centro cultural es único en Buenos Aires y tiene acceso gratuito: por qué se destaca Un espacio cultural renovado abre sus salas con entrada libre. La programación reúne muestras, funciones y talleres pensados para públicos diversos. Por + Seguir en







Se ubica en pleno centro porteño, con múltiples medios de transporte y facilidades para el público. El Centro Cultural Borges es uno de los polos artísticos más accesibles del microcentro porteño, ya que brinda entrada sin costo y una agenda variada de muestras, funciones y actividades formativas. Su propuesta se desarrolla dentro de Galerías Pacífico, lo que lo convierte en un punto cultural destacado dentro de una zona muy transitada de la ciudad.

Desde su inauguración en 1995, se consolidó como un espacio de referencia que homenajea a Jorge Luis Borges y reúne eventos de artes visuales, música, teatro, danza y conferencias. Su superficie supera los diez mil metros cuadrados y permite alojar propuestas permanentes e itinerantes que convocan a públicos diversos.

Centro cultural Borges Argentina.gob.ar Cómo es el Centro Cultural Borges y por qué es un destino destacado de Buenos Aires El Centro Cultural Borges funciona dentro del histórico edificio de Galerías Pacífico, en Viamonte 525. Su estructura permite recorrer salas amplias, auditorios, aulas y un cine que alojan muestras y espectáculos de distintas disciplinas. La programación se renueva con frecuencia e incluye propuestas visuales, ciclos dedicados al tango, seminarios, charlas y talleres abiertos. Todas las actividades son gratuitas, aunque las funciones de música, teatro, danza o performance requieren retirar las entradas de manera anticipada a través de la sección Agenda.

El espacio está abierto de miércoles a domingos entre las 14 y las 21, y también organiza visitas guiadas para instituciones educativas, clubes, grupos de adultos mayores y otros espacios de formación. Estos recorridos se realizan los miércoles por la tarde y los jueves por la mañana, sin costo, mediante reserva previa a través del formulario disponible.