Este centro cultural es único en Buenos Aires y tiene acceso gratuito: por qué se destaca

Un espacio cultural renovado abre sus salas con entrada libre. La programación reúne muestras, funciones y talleres pensados para públicos diversos.

Quienes recorren la zona encuentran en este centro cultural una alternativa para disfrutar de exposiciones, espectáculos y talleres. 

Centro Cultural Borges
  • Espacio cultural dentro de Galerías Pacífico con acceso sin costo y una amplia propuesta artística.
  • Ofrece exhibiciones, funciones y actividades abiertas que abarcan distintas disciplinas.
  • Cuenta con servicios accesibles, recorridos para grupos y un cronograma variado durante todo el año.
  • Se ubica en pleno centro porteño, con múltiples medios de transporte y facilidades para el público.

El Centro Cultural Borges es uno de los polos artísticos más accesibles del microcentro porteño, ya que brinda entrada sin costo y una agenda variada de muestras, funciones y actividades formativas. Su propuesta se desarrolla dentro de Galerías Pacífico, lo que lo convierte en un punto cultural destacado dentro de una zona muy transitada de la ciudad.

Desde su inauguración en 1995, se consolidó como un espacio de referencia que homenajea a Jorge Luis Borges y reúne eventos de artes visuales, música, teatro, danza y conferencias. Su superficie supera los diez mil metros cuadrados y permite alojar propuestas permanentes e itinerantes que convocan a públicos diversos.

Centro cultural Borges

Cómo es el Centro Cultural Borges y por qué es un destino destacado de Buenos Aires

El Centro Cultural Borges funciona dentro del histórico edificio de Galerías Pacífico, en Viamonte 525. Su estructura permite recorrer salas amplias, auditorios, aulas y un cine que alojan muestras y espectáculos de distintas disciplinas. La programación se renueva con frecuencia e incluye propuestas visuales, ciclos dedicados al tango, seminarios, charlas y talleres abiertos. Todas las actividades son gratuitas, aunque las funciones de música, teatro, danza o performance requieren retirar las entradas de manera anticipada a través de la sección Agenda.

El espacio está abierto de miércoles a domingos entre las 14 y las 21, y también organiza visitas guiadas para instituciones educativas, clubes, grupos de adultos mayores y otros espacios de formación. Estos recorridos se realizan los miércoles por la tarde y los jueves por la mañana, sin costo, mediante reserva previa a través del formulario disponible.

Centro cultural Borges

Luego de una remodelación completa, el edificio incorporó mejoras para hacer más fácil la circulación y eliminar barreras arquitectónicas. Entre los servicios disponibles se incluyen ascensores, escaleras mecánicas y rampas que conectan todos los niveles del centro cultural. Las salas y auditorios son accesibles, cuenta con baños adecuados, zonas de descanso y una silla de ruedas disponible para quien lo necesite. También permite el ingreso de perros guía y de asistencia.

Llegar es muy fácil gracias a su ubicación en el centro porteño. Numerosas líneas de colectivo pasan por la zona y varias estaciones de subte se encuentran a pocas cuadras: Florida (línea B), San Martín (línea C), Catedral (línea D), Plaza de Mayo (línea A) y Catalinas (línea E).

