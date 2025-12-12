La presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género, y la trabajadora del hogar convivencial, Marisa Benaduche, fueron detenidas luego del material expuesto en donde ejercen violencia verbal con los menores.

La empleada de un hogar infantil de niños grabó el momento en el que la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, Alejandra Género, y la trabajadora del hogar convivencial, Marisa Benaduche, maltratan e insultan a los niños que cuidan.

La causa se abrió con el audio de 40 minutos donde se puede escuchar detalladamente los insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos chicos que viven en el hogar. En la Sociedad de Protección a la Infancia viven chicos que no pueden estar temporalmente con sus familias.

La mayoría de los menores llegan por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia. En el hogar vivían nenes y adolescentes de distintas edades y asisten a la escuela de la zona. Una de las funciones del hogar es proporcionar el bienestar, contención emocional y educativo hasta resolverse la situación.

El conflicto del audio, que dura 40 minutos, inicia porque uno de los niños rompió un vidrio en medio de una crisis emocional porque lo iban a separar de su hermano, que podría ser trasladado a otro hogar. Pero llegó Género y comenzó a retarlo de manera violenta.

“Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada”, “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio” y “Me lo van a tener que pagar”, entre otras.

También le decía al niño mientras lloraba: “La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más. No valoran un carajo. Te vas a quedar solo toda tu vida. Te haces la víctima y esas son lágrimas de cocodrilo”.

También les dijo: “Cuando vayan a un reformatorio, van a tener que ir de a dos al baño. Los van a golpear, les van a pegar con una toalla mojada, los van a meter en agua fría, porque ustedes son unos groseros”.

Entre otros desgarradores audios, expresa hacia un menor: “Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con m*. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos”.