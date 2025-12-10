10 de diciembre de 2025 Inicio
Impactante accidente: un avión aterrizó de emergencia sobre un auto en plena autopista

El piloto informó una pérdida de potencia en ambos motores, lo que llevó a descender la aeronave en plena ruta. Los pasajeros y la conductora del Toyota Camry no resultaron heridos.

Nadie perdió la vida. 

Un avión aterrizó de emergencia en la autopista y se estrelló contra un auto. Este terrorífico accidente ocurrió sobre la carretera I-95 en Cocoa, Florida, en Estados Unidos, después de que el piloto informó una pérdida de potencia en ambos motores.

Las impactantes imágenes quedaron registradas en la cámara de un vehículo que captó el momento exacto en que una avioneta desciende rápidamente y chocó contra un Toyota Camry 2023, que circulaba hacia el sur en plena hora pico.

El auto que grabó el video se salvó de milagro, ya que el impacto generó que el Camry se incline hacia la izquierda, haciendo saltar chispas por el peso de la aeronave.

Según medios locales, la conductora del auto, de 58 años, fue trasladada a un hospital local y solamente sufrió heridas leves. Mientras que el piloto y su pasajero, ambos de 27 años, no resultaron heridos.

Los testigos que grabaron el accidente hablaron con la prensa: "Me asusté bastante, pensando que ambos podríamos rodar cuesta abajo porque había un terraplén", dijo uno de ellos a Fox. "Fue preocupante. Cuanto más lo pensamos, más nos cuesta creer que haya estado tan cerca", aseguró.

