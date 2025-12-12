Duro accidente en MasterChef Celebrity: se cayó un participante y preocupó a todo el equipo En plena grabación, el actor estaba corriendo de un sector a otro para terminar a horario un plato que debía ser entregado al jurado, pero terminó en el piso. + Seguir en







Miguel Ángel Rodríguez terminó en el piso. Redes sociales

Durante la última emisión de MasterChef Celebrity Argentina salió al aire la caída de uno de los participantes en medio de la preparación de un plato. Iba desde un lado a otro para terminar lo que pidió el jurado, pero el piso le jugó una mala pasada.

Se trata de Miguel Ángel Rodríguez, quien estaba volviendo del mercado, luego de agarrar los platos para armar su propia presentación, se resbaló y cayó del filo de una de las mesas de donde se encuentra la cocina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/1999296152286691368&partner=&hide_thread=false #MasterChefCelebrity

Fuerte Caída

Miguel Ángel Rodríguez terminó en el piso pic.twitter.com/e9hpAAyj2W — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) December 12, 2025 La cercanía del mueble con la caída preocupó a todos. Fue Maxi López quien revoleó todo lo que tenía en la mano y fue corriendo a ayudarlo, al igual que sucedió con Emilia Attias los que fueron a ayudar a levantarlo.

Sofi Martínez quiso aliviar la preocupación y le robó un cono de papas fritas que se encontraba en el piso. Pero todo el staff se preocupó y chequearon que su salud se encuentre bien. Incluso las rodillas, ya que cayó al suelo y es golpeó. Finalmente, continuó con su participación y pasó de ronda.

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está" Luego de la eliminación de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity, el programa siguió su camino y se prepara para una nueva salida. Yanina Latorre reveló los horarios de grabación de la semana y las redes sociales descubrieron que hay una participante que no asistió.

Fue la conductora de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre, reveló que, post salida de Tobal, el horario de grabación de la semana iba a ser desde las 09:30 en adelante. Por lo que, todos los que continúan en carrera debían estar presentes para poder defender su lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chismesconuri/status/1999472502242955485?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999472502242955485%7Ctwgr%5Ee0ff9c11b9ae5311146d622ced14bca53e6083b5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17655619246816571&partner=&hide_thread=false hoy yanina dijo que había grabación de masterchef a las 9 y 30 y momi está en nadie dice nada, o sea que #nadiedicenada pic.twitter.com/mg9BuNA16E — ChismesConUri (@Chismesconuri) December 12, 2025 Sin embargo, las redes sociales detectaron que había una participante presente en otro programa en ese horario: Momi Giardina. “Está en Nadie dice Nada, o sea que…”, escribió la cuenta de X, Chisme con Uri.