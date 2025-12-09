9 de diciembre de 2025 Inicio
Un conductor ebrio atropelló a un niño de 9 años, lo arrastró varios metros y escapó

El nene se encontraba circulando en su bicicleta sobre la calle, cuando un conductor le pasó por arriba con el auto y lo arrastró por varios metros.

El niño de 9 años no perdió la vida. 

Un hombre alcoholizado de 43 años atropelló con su auto a un niño de 9 años, lo arrastró varios metros y escapó. El brutal episodio ocurrió en Brasil y el momento quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede observar la impotencia con la que la familia sale corriendo detrás del conductor.

A pesar de la caída, el hombre no perdió la vida. 
En redes sociales se viralizó el momento en que un conductor, ni siquiera hace un ademán como para esquivar, a un niño de 9 años que se encontraba circulando con su bicicleta en la calle. A pesar de que el pequeño no se mueve ni sorprende al automovilista, el hombre le pasa por arriba con su auto.

Eso no es todo, el niño queda atascado debajo del automóvil, debajo de una de las ruedas y grita por auxilio. Sin embargo, el conductor no frena, sino que, todo lo contrario, sigue manejando como si nada hubiera pasado.

En ese momento, se puede observar como los familiares del niño salen corriendo desde la casa, al escuchar los gritos, una mujer en la desesperación se cae al piso, y se levanta para correr al automovilista.

Según medios locales de Brasil, el pequeño resultó gravemente herido y su estado de salud era reservado. En cuanto al hombre que lo atropelló, fue identificado y aseguraron "que estaba ebrio e intoxicado al momento del atropello".

Terrorífico: un turista se cayó de un acantilado de 40 metros mientras se tomaba una selfie

Una excursión de trekking casi termina en tragedia en la montaña Huaying en Guang'an, ubicada en China, cuando un turista se cayó de un acantilado de 40 metros al intentar tomarse una selfie. El momento del accidente quedó capturado en un video que se viralizó en redes sociales.

El dramático accidente ocurrió cuando un grupo de turistas realizaban una caminata sobre la montaña de Huaying, China. Cuando el grupo llegó a la cima y se dispuso a observar las vistas y sacar fotografías, uno de ellos comenzó a grabar los alrededores, pero en ese momento captó algo aterrador.

Un hombre, que se separó del grupo unos metros y se ubicó para sacarse una selfie sobre una roca, pierde el equilibrio y cae, en tan solos segundos, al vacío.

A pesar de la caída el excursionista no perdió la vida, sino que compartió un posteo en redes sociales donde contó su experiencia cercana a la muerte: "Los dioses de la montaña me bendijeron. Caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé ladera abajo durante casi 15 metros. Cuando las rocas se derrumbaron, pensé que iba a morir. Es tan bueno estar vivo".

