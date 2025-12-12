IR A
Una secuela que no te deja dormir: esta película de una famosa novela de Stephen King llegó a Netflix y es tendencia

La saga regresa con una historia más extensa, madura y cargada de impacto visual. Los protagonistas vuelven a Derry para enfrentar viejos miedos y cerrar un ciclo marcado por el trauma.

Presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.

It 2

Netflix incorporó a su catálogo una producción de terror que está quedándose con la atención de los suscriptores fanáticos de Stephen King y del género de horror. La plataforma sumó IT: Capítulo 2, la épica secuela dirigida por Andy Muschietti que le da cierre a la adaptación cinematográfica de una de las novelas más populares del maestro del terror. Este título llegó al gigante del streaming luego de años de espera, convirtiéndose rápidamente en tendencia gracias a su propuesta que no solo sube la apuesta en efectos visualares, sino que también cuenta con un elenco adulto que pocas películas de terror pueden costear.

La película, estrenada originalmente en 2019 como secuela directa de la película de 2017, presenta una historia más oscura, más larga y más adulta que cierra la trama que ocurre 27 años después de lo que se vio en la primera entrega. Con una duración de 2 horas y 49 minutos, la producción mejoró los efectos visuales a un nivel altísimo, uno que Warner no volvió a repetir con una película del mismo género en cines. Este punto crítico dividió a la crítica en su estreno, pero encantó al público con una propuesta más cercana a los sucesos de la novela y con mejor desarrollo de personajes.

Protagonizada por Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone y Andy Bean, junto con Bill Skarsgård quien repite su papel como Pennywise el payaso, la película es todo un deleite visual y aterrador para los fans. Aunque reconocida como parte del género de terror, más allá de los sustos, presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.

It capítulo 2

Sinopsis de IT, capítulo 2, la película furor que está en Netflix

IT: Capítulo 2 retoma la historia del Club de los Perdedores 27 años después de haber derrotado y herido gravemente a Pennywise en 1989, forzando su hibernación temprana. Mike Hanlon, el único miembro que se quedó en Derry y se convirtió en el bibliotecario de la ciudad, llama a sus antiguos amigos cuando el antiguo ser transdimensional resurge para alimentarse nuevamente del miedo de los niños que asesina.

Al volver a Derry, los miembros adultos del Club de los Perdedores se enfrentan no solo a las nuevas amenazas de Pennywise, quien posee la habilidad de cambiar de forma y adoptar sus peores miedos, sino también a los traumas no resueltos de su infancia. La película explora cómo cada personaje lidió con las cicatrices emocionales dejadas por los eventos de 1989, mientras deben reunir el valor para enfrentar nuevamente al payaso en una batalla final.

Con un tono más adulto acorde al elenco y la historia que se desarrolla, la producción cuenta con gran parte del elenco infantil de la primera película, incluyendo flashbacks con Jaeden Martell, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff y Jackson Robert Scott, creando un relato que entrelaza pasado y presente en una experiencia cinematográfica aterradora.

It capítulo 2

Tráiler de IT, capítulo 2

Embed - IT CAPÍTULO 2 - Tráiler Final - Warner Bros Pictures Latinoamérica

Reparto de IT, capítulo 2

  • Jessica Chastain como Beverly Marsh (Sophia Lillis de joven)
  • James McAvoy como Bill Denbrough (Jaeden Martell de joven)
  • Bill Hader como Richie Tozier (Finn Wolfhard de joven)
  • Isaiah Mustafa como Mike Hanlon (Chosen Jacobs de joven)
  • Jay Ryan como Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor de joven)
  • James Ransone como Eddie Kaspbrak (Jack Dylan Grazer de joven)
  • Andy Bean como Stanley Uris (Wyatt Oleff de joven)
  • Bill Skarsgård como Pennywise, el payaso bailarín / Eso
  • Jackson Robert Scott como George "Georgie" Denbrough
  • Owen Teague como Patrick Hockstetter
  • Stephen Bogaert como Alvin "Al" Marsh
  • Joan Gregson como la señora Kersh
