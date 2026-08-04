España eleva a 72 mil la cifra de migrantes que ingresaron a Ceuta: 70 mil ya regresaron a Marruecos

La crisis fronteriza dejó un saldo de 86 muertos contabilizados por las autoridades de ambos países. En paralelo, miles de ciudadanos marroquíes coordinan a través de las redes sociales un nuevo cruce masivo para el próximo 15 de agosto.

El Gobierno de España confirmó este martes que 72.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera desde Marruecos hacia Ceuta durante el pasado jueves, de las cuales 70.000 ya retornaron a su país de origen.

La cifra oficial comunicada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, supera la estimación inicial de 50.000 cruces y difiere de los cálculos de las autoridades locales. El portavoz del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, Alejandro Ramírez, situó el pico de ingresos en 75.000 personas.

Por su parte, el Gobierno de Ceuta sostiene que el número de individuos que permanece en su territorio es mayor al reportado por el ministerio. La vicepresidenta segunda, Kissy Chandiramani, afirma que entre 3.000 y 5.000 migrantes continúan allí, "todavía deambulando por la calle".

La crisis migratoria registra además un saldo de víctimas fatales en ambos lados de la frontera. La Delegación del Gobierno en Ceuta constató el hallazgo de tres nuevos cadáveres, por lo cual el total de muertes asciende a 75 en territorio español, sumadas a los 11 fallecidos que reconoció Marruecos.

Frente a este escenario de tensión, miles de jóvenes marroquíes debaten una nueva incursión masiva a través de grupos en diversas plataformas sociales.

Ciudadanos marroquíes planifican un nuevo cruce masivo a Ceuta

Diversos mensajes virales instan a una concentración en los límites de la ciudad, tal como refleja un texto directo difundido en WhatsApp: "Nos vemos allí el 15 de agosto".

Los usuarios coordinan la logística y las tácticas mediante plataformas digitales de alta concurrencia. Una investigación reciente detectó la existencia de diez grupos de Facebook con más de 422.000 integrantes dedicados a organizar los traslados.

Dentro de estas comunidades virtuales, los miembros cruzan información y advertencias concretas sobre los peligros físicos. Un usuario cuestionó la iniciativa con el mensaje: "La mayoría de chicos que están compartiendo lo del día 15/8 para lanzarse sobre Ceuta, os juro que no van a llegar a ninguna parte".

Otros participantes expresan desconfianza por los controles actuales de las fuerzas de seguridad apostadas en el lugar. Un integrante aconsejó cautela a sus compañeros: "No os arriesguéis, el asunto sigue caliente. Yo seguramente no vaya; iré a finales de mes, cuando la cosa se haya enfriado". Los expertos aseguran que estas redes sociales operan como el principal canal informativo juvenil en el país africano.