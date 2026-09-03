3 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Duro ataque de Donald Trump a España por la crisis en Ceuta: "Es un país arruinado"

El presidente estadounidense se refirió a la situación migratoria en el país europeo y señaló que "lo que está pasando allí es muy triste". Además, cuestionó el aporte ibérico a la OTAN.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a España como un "país arruinado" durante una entrevista televisiva con la cadena británica GB News. Las declaraciones del líder republicano estuvieron referidas a la crisis migratoria en Ceuta y los cuestionamientos sobre el financiamiento de la OTAN.

El expresidente de Cuba Raúl Castro tiene 95 años.
Te puede interesar:

Estados Unidos sancionó a uno de los nietos de Raúl Castro y aumentó la presión contra Cuba

"Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar", declaró Trump ante la entrevistadora Bev Turner. El mandatario unió su descontento económico con la situación actual del exclave español en el norte de África.

Sobre los sucesos migratorios en la ciudad autónoma, el político republicano mantuvo su retórica confrontativa y criticó la realidad del territorio. "Lo que está pasando allí es muy triste", añadió ante las cámaras del medio británico.

Pedro S&aacute;nchez y Donald Trump.

Pedro Sánchez y Donald Trump.

Estas expresiones del jefe de Estado norteamericano muestran un giro radical frente a su postura de principios de julio. Semanas antes, el político había manifestado satisfacción por el compromiso militar de Madrid tras una cumbre de la alianza atlántica en Ankara.

Javier Milei acusó a Pedro Sánchez de liderar "un gobierno de ladrones" en el Foro de Madrid

El presidente Javier Milei calificó de "un gobierno de ladrones" a la administración de Pedro Sánchez durante el Foro de Madrid en Santiago de Chile y condenó el avance institucional de la izquierda en Europa.

"España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada, por un lado, y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro", sostuvo el líder libertario.

Durante su intervención en el evento organizado por la Fundación Disenso, el economista envió "un cálido saludo a mi gran amigo Santiago Abascal, fundador de este foro, que siempre me recibió cuando todos me daban la espalda".

A su vez, advirtió que "Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos". Para contrastar con estos sectores, el presidente destacó el rumbo económico de Argentina y acusó a sus rivales de "esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, las cuales utilizan como un botín de guerra mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente".

Sobre el final, insistió con sus reproches hacia Sánchez: "Bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones. Y parece que los hechos lo confirman".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump aprovechó la causa Malvinas para lanzar un tiro por elevación al Reino Unido.
play

Trump volvió a referirse a las Malvinas y expuso su decepción con Reino Unido: "No nos ayudó en la guerra con Irán"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump redobló la amenaza tras los ataques en Ormuz: "Quedará muy poco de Irán"

Karina Milei volvió a encabezar un encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada.

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con la vista puesta en la reforma electoral

play

Milei brindará una cadena nacional el jueves para detallar "avances diplomáticos" por Malvinas

EEUU mantiene una posición neutral sobre Malvinas.

Milei celebró la declaración de Trump sobre la soberanía británica en Malvinas

El presidente estadounidense dejó abierta la discusión sobre la soberanía de Malvinas.

Trump advirtió que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Rating Cero

Horacio Pagani fue operado de urgencia.

Preocupación por la salud de Horacio Pagani: fue operado de urgencia tras un estudio de rutina

Qué hizo Tini Stoessel cuando su mamá la llamó.

Se filtró qué hizo Tini Stoessel cuando su madre la llamó minutos antes de su show en México: "No va más"

El ex hermanito, ya fuera de la casa más famosa, apuntó contra la producción.

Nueva denuncia de Brian Sarmiento contra la producción de Gran Hermano: "No me dejan dar mi versión"

Tini Stoessel, traicionada.

No era su padre: revelaron quién fue el culpable de usar parte del dinero de Tini Stoessel

Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro. 

Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

La actriz no dio detalles sobre el problema de salud que motivó la internación ni el tipo de intervención que le realizaron.

Internaron a una querida actriz de El Chavo del 8 y hay preocupación: "Envíen pensamientos lindos y oraciones"

últimas noticias

Lionel Messi en su último partido en la Selección argentina.

Fútbol, mate y familia: reapareció Messi tras anunciar su retiro de la Selección

Hace 11 minutos
Neblia tóxica en el sureste asiático. 

El humo de los incendios cubre el sudeste asiático y agrava la contaminación por El Súper Niño

Hace 16 minutos
Con este nuevo sistema, los bancos pueden debitar cuotas en billeteras virtuales de créditos contraídos a partir del 31 de agosto.

Deudas: cómo funciona el nuevo sistema de débitos automáticos y cómo proteger la cuenta sueldo

Hace 33 minutos
El aberrante ataque a un joven ciego en José C. Paz.

Cobarde ataque en José C. Paz: golpearon a una persona ciega entre siete para robarle en una parada de colectivos

Hace 46 minutos
Horacio Pagani fue operado de urgencia.

Preocupación por la salud de Horacio Pagani: fue operado de urgencia tras un estudio de rutina

Hace 54 minutos