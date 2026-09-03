Duro ataque de Donald Trump a España por la crisis en Ceuta: "Es un país arruinado"

El presidente estadounidense se refirió a la situación migratoria en el país europeo y señaló que "lo que está pasando allí es muy triste". Además, cuestionó el aporte ibérico a la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a España como un "país arruinado" durante una entrevista televisiva con la cadena británica GB News. Las declaraciones del líder republicano estuvieron referidas a la crisis migratoria en Ceuta y los cuestionamientos sobre el financiamiento de la OTAN.

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"Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar", declaró Trump ante la entrevistadora Bev Turner. El mandatario unió su descontento económico con la situación actual del exclave español en el norte de África.

Sobre los sucesos migratorios en la ciudad autónoma, el político republicano mantuvo su retórica confrontativa y criticó la realidad del territorio. "Lo que está pasando allí es muy triste", añadió ante las cámaras del medio británico.

Estas expresiones del jefe de Estado norteamericano muestran un giro radical frente a su postura de principios de julio. Semanas antes, el político había manifestado satisfacción por el compromiso militar de Madrid tras una cumbre de la alianza atlántica en Ankara.

El presidente Javier Milei calificó de "un gobierno de ladrones" a la administración de Pedro Sánchez durante el Foro de Madrid en Santiago de Chile y condenó el avance institucional de la izquierda en Europa.

"España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada, por un lado, y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro", sostuvo el líder libertario.

Durante su intervención en el evento organizado por la Fundación Disenso, el economista envió "un cálido saludo a mi gran amigo Santiago Abascal, fundador de este foro, que siempre me recibió cuando todos me daban la espalda".

A su vez, advirtió que "Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos". Para contrastar con estos sectores, el presidente destacó el rumbo económico de Argentina y acusó a sus rivales de "esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, las cuales utilizan como un botín de guerra mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente".

Sobre el final, insistió con sus reproches hacia Sánchez: "Bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones. Y parece que los hechos lo confirman".