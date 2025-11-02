2 de noviembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: la comuna desconocida con ríos, mucha naturaleza y un encanto particular

Se trata de un lugar poco frecuentado y que parece detenido en el tiempo. Qué se puede hacer.

Córdoba tiene una comuna desconocida con  ríos

Córdoba tiene una comuna desconocida con  ríos, mucha naturaleza y un encanto particular.

  • Calmayo es una localidad ubicada en el Valle de Calamuchita, a 87 kilómetros de Córdoba capital.
  • Está rodeado por las Sierras Chicas y atravesado por el río Soconcho.
  • Ofrece un entorno natural ideal para descansar, hacer trekking, cabalgatas y disfrutar de ollas de agua cristalina.
  • Cada octubre, el pueblo celebra la Fiesta de la Empanada.

Córdoba se posiciona como uno de los lugares más elegidos para pasar el verano. Y con la llegada de los días más calurosos, los turistas ya empiezan a buscar cuál será su próximo destino para pasar las tardes. Una opción rodeada de naturaleza es la pequeña localidad de Calmayo.

A solo unas horas de la Ciudad, ofrecen paisajes únicos, tranquilidad y el equilibrio justo entre naturaleza y confort.
Este tranquilo paraje serrano tiene alrededor de 150 habitantes, y es atravesado por el río Soconcho, que con sus aguas cristalinas forma una playa ideal para descansar en los rincones con sombra para disfrutar de largas siestas.

Calmayo es una muy buena alternativa para las familias que buscan la tranquilidad que ofrece la lejanía de las grandes ciudades, y las orillas del río cuentan con con manto reverdecido y flores silvestres que muestran paisajes de valor inigualable del suelo cordobés.

Calmayo

Dónde queda Calmayo

Calmayo es una pequeña localidad ubicada en el Valle de Calamuchita, a solo 16 km de Santa Rosa y 87 km de Córdoba capital. Rodeado por las Sierras Chicas y atravesado por el río Soconcho, ofrece un entorno natural ideal para descansar, hacer trekking, cabalgatas y disfrutar de ollas de agua cristalina.

Qué puedo hacer en Calmayo

El pueblo tiene un estilo de vida tranquilo, con alojamientos rústicos, comidas caseras y productos regionales. Entre sus principales atractivos se encuentra el Monasterio de los Monjes Benedictinos, donde los visitantes pueden recorrer el predio y adquirir productos elaborados por los monjes.

Cada octubre, Calmayo celebra la Fiesta de la Empanada, con música, danzas y comidas típicas.

Calmayo cuenta con muchas orillas de río para disfrutar. También se organizan caminatas y circuitos de trekking a algunos de los cerros cercanos como el Cerro de “La Cruz” y el Cerro “El chavito”, en donde también se puede observar una hermosa cascada.

En el centro de la comuna se encuentra la plaza central, donde algunos emprendedores locales ofrecen sus productos regionales. También hay una pintoresca capilla que se destaca entre las sierras.

Una parada obligatoria es visitar Aromaherba, un establecimientos donde se puede realizar paseos y compras en uno de los campos de lavandas más grandes del Valle de Calamuchita.

Cómo llegar a Calmayo

Para entrar a esta comuna hay que recorrer la ruta 36 en Córdoba. Luego, se debe ingresar por la localidad de San Agustín, cabeza del departamento de Calamuchita.

Después de unos 14 km por ripio, en muy buen estado, hay que tomar una altura de casi 1600 metros sobre el nivel del mar y con una vista privilegiada de las alturas, se llega a Calmayo.

