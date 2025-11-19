19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pueblito que casi nadie conoce y tiene una laguna hermosa

Al sur de la provincia, este lugar posee una belleza natural y ofrece una cálida estadía.

Por
Al sur de Córdoba se esconde un pueblito que casi nadie conoce y tiene una hermosa laguna.

Al sur de Córdoba se esconde un pueblito que casi nadie conoce y tiene una hermosa laguna.

Blog Mi Córdoba Argentina
  • Jovita es una pequeña localidad ubicada al sur de la provincia de Córdoba, y es ideal para relajarse y conectar con la naturaleza.
  • Este pueblo, de poco más de 5.000 habitantes, basa su economía en los trabajos de agricultura y ganadería.
  • La laguna La Margarita es uno de los principales atractivos, que convoca a los amantes de la pesca deportiva y las actividades de camping
  • El viaje de Buenos Aires hasta Jovita dura aproximadamente siete horas.

Córdoba posee rincones y lugares que cuentan con una gran belleza natural que invitan a desconectarse de la rutina. Este es el caso de Jovita, una pequeña localidad situada al sur de la provincia y ubicada dentro del Departamento de General Roca y sobre la Ruta Provincial Nº 4.

Podría perder la cifra millonaria que ganó en el Quini 6 en los próximos 15 días.
Te puede interesar:

Insólito: ganó una cifra millonaria en el Quini 6, pero no aparece para reclamar su premio y lo podría perder

Esta comunidad invita a los turistas a complacerse de una cálida estadía en la región de Fortines, Lagos y Lagunas. Este lugar es ideal para los amantes de caminatas, paseos en bicicleta, avistajes de flora y fauna, y varias actividades de turismo rural.

En Jovita se pueden disfrutar de los festejos locales como su aniversario, que incluyen música folclórica, cuarteto y otros géneros, ferias de artesanos y patios de comida. Si bien no hay actividades turísticas destacadas, la localidad se enfoca en eventos comunitarios, obras de infraestructura y proyectos de desarrollo local.

Jovita Córdoba

Dónde queda Jovita

Jovita es una localidad agro ganadera de poco más de 5.000 habitantes situada en el sur de la provincia de Córdoba. Se encuentra en la zona central de la región de la Pampa Húmeda o Llanura Pampeana, a 425 km de la ciudad de Córdoba. A sólo 5 km de distancia, se encuentra el Río Quinto, denominado Popopis por los pobladores originarios de la zona, los Ranqueles.

Qué puedo hacer en Jovita

Rodeada de paisajes con fuerte acentuación rural, Jovita basa su economía en las labores de agricultura y ganadería. El dinamismo de éstas guarda relación con la ubicación dentro de la llanura pampeana de nuestro país, un terreno muy fértil que contribuye en la obtención de los cultivos y la cría de animales.

En medio de un entorno donde tienen presencia varios espejos de agua, laguna La Margarita es uno de los principales atractivos que convoca a los amantes de la pesca deportiva y las actividades de camping.

Los sitios para visitar en el pueblo comprenden la Plaza General San Martín, la Parroquia San Andrés Apóstol, el Club Deportivo Moto Kart y la Casa de la Cultura “Ami Díaz”.

Cómo llegar a Jovita

Jovita está a 592km de Buenos Aires, y para llegar a la localidad hay que tomar la Ruta Nacional 7 hasta Laboulaye. Luego, se deberá tomar la salida Ruta Provincial 4 y doblar a la izquierda para incorporarse a la RP 27, que saca directamente a la entrada de la ciudad. EL viaje demora aproximadamente siete horas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos

Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

Curapaligüe se encuentra en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, en Córdoba. 

Viajar a Córdoba: el pueblo que pasó a tener solo 2 habitantes

play

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron restos descuartizados en una bolsa e investigan si son humanos

pity alvarez anuncio que su esperado regreso se muda a cordoba el 20 de diciembre

Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

En octubre, el 90% de los cordobeses se endeudó para comprar alimentos

En octubre, el 90% de los cordobeses se endeudó para comprar alimentos

Rating Cero

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España.
play

Emocionante hasta las lágrimas: de qué se trata El Cuco de Cristal, la serie más vista de Netflix

Mangold lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno.

No es exclusivo de Zack Snyder: Marvel ya había apostado por películas de superhéroes en blanco y negro

“Respira”, la miniserie que crece entre los éxitos recientes de Netflix.
play

La miniserie de 8 capítulos que está en Netflix y de la que habla todo el mundo

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

últimas noticias

Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.

Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

Hace 29 minutos
Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei y cantó en Casa Rosada

Hace 37 minutos
El nuevo auto de la marca china.

La marca china Changan vuelve a venderse en Argentina: lanza un SUV híbrido

Hace 38 minutos
Una nena de 9 años resultó herida tras la explosión de una maqueta escolar. 

Jujuy: una nena fue internada luego de que le explotara en la cara una maqueta

Hace 45 minutos
El fuego consumió bosques nativos y pastizales.

Incendios en Epuyén: una mujer habría admitido que inició el fuego que ya arrasó más de 100 hectáreas

Hace 46 minutos