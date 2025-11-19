19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Desesperada búsqueda de un adolescente argentino en la costa de Chile

Cinco jóvenes se metieron a nadar en playa La Serena, cuando una ola los sorprendió y arrastró mar adentro. Un ciclista que pasaba por la zona logró ingresar al agua y salvar a cuatro de ellos, pero uno continúa desaparecido.

Por

Cuatro de los jóvenes fueron rescatados por un ciclista y la Armada chilena. 

Se desplegó una intensa búsqueda de un joven argentino de 17 años que desapareció en el mar, tras meterse a nadar con otros cuatro amigos. El episodio ocurrió en una playa de La Serena y tuvo como protagonista involuntario a Francisco, que se convirtió en héroe al rescatar a tres menores que se estaban ahogando.

Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.
Te puede interesar:

Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

Todo sucedió en cuestión de segundos. Una madre, que se encontraba junto a sus hijos en la orilla de la playa La Serena en Chile, advirtió cómo el viento comenzaba a generar un oleaje cada vez más violento. Incapaz de ingresar al agua, empezó a gritar desesperadamente cuando vio que sus hijos no podían salir. Sus gritos llamaron la atención de Francisco, que pasaba por el lugar en bicicleta.

"Dejé la bicicleta, me saqué la ropa y me tiré al mar", contó Francisco en diálogo con el periodista chileno Rodrigo Chávez para C5N, agotado tras horas de búsqueda. Sin entrenamiento profesional como rescatista, pero con conocimientos de natación, se lanzó al agua guiado por los gritos.

El héroe contó que primero logró nadar hasta un adolescente que le dijo "que estaba mejor y podía salir" por sus medios, pero que sus dos hermanos estaban mar adentro. A raíz de esto, siguió nadando y se encontró con "un chiquito que estaba flotando, le di reanimación, lo hice respirar, lo tranquilicé y le enseñé a flotar".

La hermana del menor estaba en estado de pánico, desesperada, y los hundía de manera involuntaria. "Intenté acercarme a la tercera persona ahogada, lo intenté tranquilizar y pude rescatar a tres de ellos. La cuarta persona estaba mar adentro y lo perdí de vista", relató Francisco.

El joven desaparecido fue identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, oriundo de San Juan, que vive junto a su familia en Chile desde hace algunos años. En el lugar de su desaparición trabajan más de 150 rescatistas, entre personal de la Armada chilena, bomberos, voluntarios y pescadores.

Noticias relacionadas

Una nena de 9 años resultó herida tras la explosión de una maqueta escolar. 

Jujuy: una nena fue internada luego de que le explotara en la cara una maqueta

El fuego consumió bosques nativos y pastizales.

Incendios en Epuyén: una mujer habría admitido que inició el fuego que ya arrasó más de 100 hectáreas

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

Macabro hallazgo en el río Paraná: apareció un cadáver con una bolsa en la cabeza

play

Tragedia en Flores: cómo fue el accidente del bebé que cayó por el hueco del ascensor

El caso de Ashley Robinson sorprendió a todos. 

Tuvo una pérdida de peso grande en poco tiempo y cuando fue al médico el diagnóstico lo dejó sin palabras

Podría perder la cifra millonaria que ganó en el Quini 6 en los próximos 15 días.

Insólito: ganó una cifra millonaria en el Quini 6, pero no aparece para reclamar su premio y lo podría perder

Rating Cero

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España.
play

Emocionante hasta las lágrimas: de qué se trata El Cuco de Cristal, la serie más vista de Netflix

Mangold lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno.

No es exclusivo de Zack Snyder: Marvel ya había apostado por películas de superhéroes en blanco y negro

“Respira”, la miniserie que crece entre los éxitos recientes de Netflix.
play

La miniserie de 8 capítulos que está en Netflix y de la que habla todo el mundo

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

últimas noticias

Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.

Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

Hace 26 minutos
Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei y cantó en Casa Rosada

Hace 34 minutos
El nuevo auto de la marca china.

La marca china Changan vuelve a venderse en Argentina: lanza un SUV híbrido

Hace 35 minutos
Una nena de 9 años resultó herida tras la explosión de una maqueta escolar. 

Jujuy: una nena fue internada luego de que le explotara en la cara una maqueta

Hace 42 minutos
El fuego consumió bosques nativos y pastizales.

Incendios en Epuyén: una mujer habría admitido que inició el fuego que ya arrasó más de 100 hectáreas

Hace 43 minutos