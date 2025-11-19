Jujuy: una nena fue internada luego de que le explotara en la cara una maqueta

Una alumna de la primaria de Ullum, Elvira de la Riestra de Laínez resultó con quemaduras graves, cuando realizó una recreación de la erupción de un volcán. Un accidente similar al ocurrido en la localidad bonaerense de Pergamino a principios de octubre.

Una nena de 9 años resultó con quemaduras luego de que le explotara en la cara una maqueta de un volcán durante un experimento escolar. El incidente ocurrió en la primaria Elvira de la Riestra de Laínez, ubicada en el departamento de Ullum en Jujuy.

A poco más de un mes de la explosión de un volcán en una feria de ciencias en Pergamino , un hecho similar ocurrió en la provincia de Jujuy, durante una muestra educativa organizada por la escuela Elvira de la Riestra de Laínez el pasado martes.

Según la información de medios locales como Diario 13, la joven de 9 años, identificada por su apellido como Molina, resultó gravemente herida, en el cuello y el rostro, después de que una maqueta se prendiera fuego.

Las llamas dañaron a la menor, que sufrió graves quemaduras y tuvo que ser trasladada primero al Hospital Marcial Quiroga, y luego derivada al Hospital Rawson, donde permanece internada en terapia intensiva.

La investigación sobre la explosión de un volcán durante una feria de ciencias en una escuela de Pergamino , por el cual se registraron al menos 17 personas heridas , advirtió que se utilizó clorato de potasio , un elemento prohibido por el Registro de Productos y Categorización de Pirotecnia.

Según consignó La Nación, fuentes del hecho se refirieron al clorato de potasio y marcaron que "se utilizó para realizar la fórmula junto con naftalina y eso genera el efecto de la explosión". El suceso se registró en el Instituto Comercial Rancagua.

En los videos dados a conocer por redes sociales se escuchó a una alumna que explicaba el proceso por el cual conseguían la erupción del volcán. "En la parte de adentro tiene dos tubos de metal, en esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado, con carbón picado y también una sal especial", señaló.

Además, contó con detalle como esta combinación "va a formar la pólvora que lo que va a hacer es lo que va a explotar. Para hacer esto estuvimos, como unas cuatro semanas para esperar que se seque el barro, pisar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar y, luego de todo eso, tenemos ese volcán".

Acto seguido encendió el volcán, mientras que una maestra advierte por el micrófono que tengan cuidado los presentes, y que los más chicos no se acerquen a la maqueta durante la falsa erupción. Sin embargo, en cuestión de segundos la escena se descontroló y el fuego comenzó a salir sin parar del volcán, lo que terminó con un estruendo y una explosión.

En tanto, una nena de 10 años, identificada como Catalina, que se encontraba muy cerca de la atracción al momento de la explosión, sufrió heridas en el rostro por quemaduras y esquirlas de los tubos de metal. Por esta situación, fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Garrahan y recibió el alta.