Insólito: ganó una cifra millonaria en el Quini 6, pero no aparece para reclamar su premio y lo podría perder

El apostador tiene un plazo de 15 días para presentarse en la agencia de Alta Gracia, que fue donde compró la boleta. De lo contrario, volverá al pozo.

Podría perder la cifra millonaria que ganó en el Quini 6 en los próximos 15 días.

Una persona apostó al Quini 6 en Alta Gracia, Córdoba, ganó una cifra millonaria, pero nunca se acercó a reclamar su premio. De este modo, aseguraron que tiene un plazo de 15 días para poder ir a buscar el monto, de lo contrario, lo perderá todo.

Al sur de Córdoba se esconde un pueblito que casi nadie conoce y tiene una hermosa laguna.
El ganador lo hizo en la modalidad del Siempre sale y se llevó la impactante cifra de $20.147.344. Lo curioso es que todavía no fue a reclamar su premio. La apuesta la hizo en la Agencia 2487, popularmente conocida en el barrio como El Gato Quiniela.

La misma está ubicada en la avenida Yrigoyen 1799 y tienen un cartel puesto en la puerta que dice: “Se busca ganador de $20.147.344”. El premio garantiza que, aunque nadie acierte los seis números, el pozo se reparte entre las categorías inferiores.

A partir de ahora, el ganador tiene un plazo de 15 días para poder presentarse con el ticket físico para validar su juego. Con los descuentos que aplica la ley, se mantendrá de los 20 millones de pesos.

